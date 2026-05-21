Waarom je niet zomaar extra moet betalen voor cloudopslag

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
21 mei 2026, 17:01
4 min leestijd
Waarom je niet zomaar extra moet betalen voor cloudopslag

Bij Google krijg je met een nieuw account mogelijk veel minder gratis opslagruimte. Toch moet je terughoudend zijn in zomaar extra betalen voor ruimte in de cloud.

Lees verder na de advertentie.

Voor cloudopslag betalen

Met een Google-account krijg je standaard 15GB aan opslagruimte, maar dat gaat veranderen. Als jij je telefoonnummer niet invult, krijg je mogelijk nog maar 5GB gratis. Deze verandering wordt nu door Google in bepaalde landen getest.

Google zegt dat dit met veiligheid te maken heeft, want telefoonnummers worden gebruikt voor tweefactorverificatie en accountherstel. Toch zal het ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat mensen vaak nieuwe accounts aanmaken om weer een frisse 15GB te krijgen.

5GB is weinig. Het is meer dan genoeg om e-mails en documenten op te slaan, maar sinds 2021 telt Google Foto’s ook mee. Moderne foto’s gaan al snel richting de 4MB per stuk en dan hebben we het nog niet eens over video’s. Als je een Android-smartphone gebruikt, betaal je dus waarschijnlijk al voor extra ruimte.

header google foto's ultra hdr toevoegen

Alles raakt vol

Maar of je nou 5GB aan opslagruimte hebt, 15GB of betaalt voor 200GB: het raakt op een gegeven moment vol. In elke Google-app die je opent staat dan bovenin een alarmerende waarschuwing dat er binnenkort geen ruimte meer is voor je bestanden.

Google doet dit wel slim. Er wordt een gevoel van stress gecreëerd (want je hebt straks geen plek meer voor nieuwe foto’s en e-mails) en er wordt een oplossing geboden dat je nog geen minuut werk kost. Je klikt een paar keer en de stress is weg.

Een gevaar van even snel zo’n upgrade nemen, is dat je daarna waarschijnlijk niet meer teruggaat. Voor je het weet betaal je de rest van je leven elke maand aan een clouddienst om een stapel bestanden te bewaren die je waarschijnlijk nooit meer nodig hebt. Alsof je maandelijks betaalt voor een fysieke opslagbox, waar dozen met oude foto’s en brieven liggen die je niet zou missen als ze verdwijnen.

Haal de bezem erdoorheen

Kies er daarom voor om eerst goed te kijken waar de ruimte naar toe gaat en of je dat nog wel nodig hebt. Verwijder eens een stapel video’s in Google Foto’s (vergeet daarna de prullenbak niet te legen) en check de e-mails met de grootste bijlagen. Lees ook onze tips met hoe jij ruimte vrijmaakt bij Google. Mocht je dan alsnog ruimte tekort hebben, dan kun je altijd nog voor een duurder abonnement kiezen.

Het kost even wat extra werk, maar je zit niet direct vast aan een levenslang abonnement. En wees niet bang: Google stuurt waarschuwingen over beperkte opslagruimte ruim van te voren. Je hebt er dus echt genoeg tijd voor.

Of misschien is een NAS toch niet zo’n gekke investering, waarmee je een privé cloud in je eigen huis plaatst. 

Zie Android Planet vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron afbeelding: Unsplash
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Google

Bekijk ook

Gaat Google Zoeken de verkeerde kant op? Dit verandert er voor jou

Gaat Google Zoeken de verkeerde kant op? Dit verandert er voor jou

Vandaag 9:31

Opinie: Google maakt Gemini op Android onbegrijpelijk ingewikkeld

Opinie: Google maakt Gemini op Android onbegrijpelijk ingewikkeld

Gisteren 19:22

Phishingmail van MijnOverheid in omloop: zo trap je er niet in

Phishingmail van MijnOverheid in omloop: zo trap je er niet in

Gisteren 15:41

Wear OS 7: deze nieuwe features komen naar je smartwatch

Wear OS 7: deze nieuwe features komen naar je smartwatch

Gisteren 9:09

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren