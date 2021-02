‘Populair sociaal netwerk Clubhouse werkt ook aan Android-app’

Uit het niets was daar ineens Clubhouse. Met de app kun je audiochats starten en gesprekken van andere gebruikers volgen. Tot nu toe is de app enkel voor iOS-gebruikers, maar er is inmiddels ook een Android-app in de maak.

‘Clubhouse werkt aan Android-app’

Paul Davidson, medeoprichter van Clubhouse laat in een interview met Bill Gates weten dat de ontwikkeling van de Android-app in volle gang is. Het nieuwe, op audio gefocuste, sociale netwerk is hard op weg om de volgende hype in social media-land te worden. Ook in Nederland wint de app aan populariteit. Helaas kunnen Android-gebruikers nu nog niet deelnemen aan deze rage.

Clubhouse bevestigde in januari al dat het bedrijf werkt aan een Android-applicatie. Deze belofte wordt ook bevestigd door de Android-appontwikkelaars van het platform. Het was echter nog onduidelijk hoe urgent de ontwikkeling van een Android-app is. Paul Davidson spreekt zich hier nu over uit: “De ontwikkeling is topprioriteit.”

Wanneer Clubhouse voor Android beschikbaar is, is nu nog niet bekend. Zeer waarschijnlijk lanceert het bedrijf eerst nog een aantal bètaversies voordat de sociale netwerk officieel in de Play Store verschijnt.

Wat is Clubhouse?

Clubhouse is dus een nieuw sociaal platform waarin audio centraal staat. Je kunt niet je camera aanzetten; enkel toegang tot je microfoon is nodig. Volgens een marktonderzoek van Sensor Tower is de app inmiddels 14.000 keer geïnstalleerd in Nederland, wereldwijd staat deze teller op 4,1 miljoen.

Waarschijnlijk zal dat aantal de komende tijd alleen maar toenemen, zeker nu onder meer Elon Musk is gearriveerd in de app. Zijn komst leverde al meteen een toename aan populariteit op.

Opvallend is dat je een uitnodiging nodig hebt om deel te nemen aan Clubhouse. Het sociale netwerk is dus enkel beschikbaar voor mensen met een ‘Clubhouse Invite’. Je kunt zo’n uitnodiging alleen krijgen van iemand die de app al gebruikt.

Wil je meer weten over Clubhouse? Op zusterwebsite iPhoned.nl staat een uitgebreid artikel met antwoorden op de vijf meest prangende vragen over het sociale media platform.