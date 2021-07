Clubhouse vereist geen uitnodiging meer: nu te gebruiken voor iedereen

Clubhouse is de social media-app waarbij alles om audio draait. Voorheen moest je een invite krijgen om te kunnen babbelen in de app. Dat is niet meer nodig, want Clubhouse gebruik je vanaf nu zonder uitnodiging.

Clubhouse zonder uitnodiging

Clubhouse? Het kan bijna niet dat je er nog nooit van gehoord hebt. Via de app kun je babbelen in allerlei ‘kamers’. Om gebruik te maken van de dienst moest je een uitnodiging krijgen van iemand die al toegang had. Nu heeft het bedrijf achter de app laten weten dat dit niet meer nodig is.

Zodoende kan iedereen die Clubhouse kan downloaden, meebabbelen in een van de Rooms. Installeren op je eigen smartphone of tablet doe je via onderstaande knop.

Kamer voor elk onderwerp

Via de app kun je meeluisteren met lopende gesprekken of zelf ook deelnemen aan zo’n conversatie. Uiteraard kun je ook zelf een Room aanmaken en kiezen wie je toe wil laten. Geen onderwerp is te gek of er is wel een aparte kamer over te vinden. Het platform wordt ook gebruikt door bekende filmsterren of muzikanten, zodat ze makkelijk, snel en veilig met fans kunnen babbelen.

Bij Clubhouse is het dus niet mogelijk om te videobellen en dat maakt de app wat unieker dan alle andere chat-apps. Door het invite only-systeem en de nieuwe aanpak werd Clubhouse al snel een groot succes en iedereen had het erover. Verschillende app-ontwikkelaars voegden een soortgelijke functie toe aan hun eigen applicaties. Zo kun je nu ook via onder andere Spotify, Slack of Discord met elkaar babbelen volgens hetzelfde principe.

Check ook de heuse Clubhouse-faq op onze zustersite iPhoned, waarin we verschillende vragen over de app beantwoorden. Gebruik jij Clubhouse en wat vind je ervan? Was je er vroeg bij met je uitnodiging of kreeg je die pas later? En nu het te gebruiken is voor iedereen, ga je het dan eens zelf proberen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

