Nothing start nieuw merk: betaalbaar voor groot publiek

Het relatief nieuwe merk Nothing heeft een submerk aangekondigd dat onder hun vleugels valt. CMF by Nothing wil tech producten nog betaalbaarder maken en zo kunnen aanbieden aan een groter publiek.

Aangekondigd: CMF by Nothing

Nothing ken je misschien wel, het merk is pas een paar jaar op de markt en heeft een handvol producten uitgebracht. Carl Pei, een van de medeoprichters werkte daarvoor jaren bij OnePlus. Hij heeft nu laten weten dat Nothing een subbrand is gestart: CMF.

Heel veel details zijn nog niet naar buiten gebracht, maar wel heeft Pei laten weten dat ze zich richten op een strak, tijdloos en modern design voor een goede prijs. Nothing wil zich met het nieuwe merk vooral richten op producten in het budgetsegment, zodat die voor meer mensen bereikbaar zijn.

Ook heeft ‘ie laten weten dat de eerste producten van het merk er nog dit jaar aankomen. Het gaat om een heuse smartwatch en een setje draadloze oordopjes. Over een smartphone van het bedrijf wordt niks gezegd, maar dat lijkt een logische vervolgstap, misschien volgend jaar. Nothing presenteerde ook eerst een setje oordopjes en vervolgens pas hun eerste mobiele telefoon.

Nothing Ear (2)-oordopjes

Recent gepresenteerd: Nothing Phone (2)

Wat CMF allemaal gaat brengen en betekenen is dus nog afwachten. Onlangs werd wel de Nothing Phone (2) gepresenteerd en die hebben we ook uitgebreid onder handen genomen in onze review. Waar de eerste smartphone nog voor het middensegment bedoeld was, is de Phone (2) een echt high-end model.

Dat betekent ook dat de prijs flink omhoog is gegaan. Naast de snelle hardware valt natuurlijk de achterkant direct op. Dankzij de ledstrips zie je in een oogopslag notificaties binnenkomen, dat er iemand belt of je kunt bijvoorbeeld een handige visuele timer instellen.

