‘Dit zijn de eerste producten van het nieuwe merk van Nothing’

Begin augustus werd bekend dat Nothing komt met een submerk, dat zich richt op betaalbare gadgets zoals smartwatches en oordopjes. Van deze apparaten zijn nu afbeeldingen, specificaties én prijzen gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CMF by Nothing: kleurrijk en betaalbaar

Nothing ken je waarschijnlijk wel van de draadloze oordopjes en smartphones, waarvan de Nothing Phone (2) hetn nieuwste toestel is. Nothing heeft eerder deze maand het submerk CMF by Nothing geïntroduceerd, dat zich richt op een specifieke doelgroep. Het gaat om producten met een strak, tijdloos en modern design, die ook nog eens betaalbaar zijn.

Het lijkt erop dat we eind september de eerste devices gaan zien en informatie daarover is nu al online verschenen. Het gaat om drie apparaten die we hieronder kort beschrijven: de Watch Pro, Buds Pro en een 65 Watt-oplader.

Watch Pro

Het eerste horloge van CMF by Nothing krijgt een rechthoekig 1,96 inch-scherm met afgeronde hoeken. Het gaat om een amoled-display waarvan de pixels 50 keer per seconde verversen. Er is een mogelijkheid om een always-on-display te gebruiken, waardoor je altijd de tijd ziet. De behuizing is gemaakt van aluminium en de batterij heeft een capaciteit van 330 mAh.

Het horloge kan tegen stof en water dankzij de IP68-certificering, is uitgerust met GPS, bluetooth en kan het zuurstofniveau van het bloed meten. Het apparaatje weegt 69,9 gram en wordt sowieso op de markt gebracht met een oranje bandje. De genoemde retailprijs voor de Watch Pro is 69 dollar, omgerekend zo’n 64 euro.

CMF by Nothing: Buds Pro

Dan zijn er ook nog de Buds Pro, draadloze oordopjes van het bedrijf. Ook die verschijnen sowieso in de opvallende kleur. Ze beschikken over actieve ruisonderdrukking en meerdere microfoons, en zijn stof- en waterdicht dankzij een IP54-certificering.

Het doosje heeft een ingebouwde accu om de doppen meerdere keren mee op te laden. Het gaat om zogenaamde in ear-oordopjes, die straks voor omgerekend zo’n 40 euro verkocht moeten worden.

65 Watt GaN-oplader

Tot slot komt het bedrijf ook nog met een speciale oplader op de proppen, die uitgerust is met GaN-technologie. Daardoor is de lader compact, efficiënt en krachtig.

Het gaat om een exemplaar dat maximaal 65 Watt kan leveren en daarvoor zijn in totaal drie usb-poorten beschikbaar, zo toont de afbeelding hieronder. Het gaat om een usb-a-aansluiting en twee usb-c-poorten.

Uiteraard houdt Android Planet alles over het nieuwe merk en de producten in de gaten! Niks missen? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download onze app in de Play Store. Zo ben en blijf je altijd op de hoogte!

Meer nieuws over Nothing: