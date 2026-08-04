CMF kondigt open-ear oordopjes aan: Clip Pro focust op comfort

Voor wie graag muziek luistert, maar niet helemaal afgesloten wil zijn van de buitenwereld, bieden open-ear-oordopjes uitkomst. CMF springt in op deze trend met de lancering van de nieuwe Clip Pro.

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CMF Clip Pro officieel

CMF is het steeds bekender wordende submerk van de Britse techbouwer Nothing. Na eerder al diverse in-ear-oordopjes uitgebracht te hebben in de Buds-lijn (met Plus- en Pro-varianten), is er nu voor het eerst een open-ear ontwerp verschenen.

De Clip Pro is ontworpen om comfort en geluidskwaliteit te combineren. Vooral het comfort kan bij open-ear-oordopjes een uitdaging zijn. Anders dan in-ear-oordopjes gaan ze niet in de gehoorgang, maar worden ze met een clipconstructie aan de oorschelp bevestigd. Dat kan bij sommige gebruikers na langere tijd voor druk of ongemak zorgen .CMF hoopt met de Clip Pro dat mogelijke zwakke punt van dit type draadloze oordopjes aangepakt te hebben.

Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een vernieuwd clipontwerp dat het oor op drie punten ondersteunt. Volgens CMF moet die constructie de druk gelijkmatiger verdelen. Ook het bescheiden gewicht van 5,9 gram per oortje moet bijdragen aan het draagcomfort, met name tijdens langdurig luisteren.

Geluidskwaliteit: driver, microfoons en Sound Seal

Door naar de audio. Een dynamische driver van 10,8 millimeter moet zorgen voor een vol en gebalanceerd geluid, inclusief krachtige bas. CMF zelf meldt dat het hiervoor een speciale technologie (Ultra Bass) heeft toegepast. Deze is tweeledig: het versterkt de bas waar nodig maar kan ook zorgen dat hogere tonen helder blijven.

Je draagt de Clip Pro niet alleen om muziek te luisteren. Ook voor het voeren van telefoongesprekken zonder dat omstanders kunnen horen wat er tegen je gezegd wordt, zijn oortjes handig.

Daarover gesproken, de functie Sound Seal (in te stellen in de Nothing X-app), moet geluidslekkage beperken. Hierdoor zijn zowel muziek als telefoongesprekken minder hoorbaar voor mensen bij je in de buurt. Vier microfoons filteren omgevingsgeluid om je stem ook in drukkere omgevingen helder laten klinken.

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Oplaaddoosje met handige functies

Tot slot willen we het doosje nog even toelichten. Met een slimme knop (Smart Dial) kunnen gebruikers het volume aanpassen, muziek bedienen en gesprekken aannemen. Ook op de oortjes zelf zitten knoppen voor directe bediening.

CMF belooft tot tien uur luistertijd op één lading. Samen met het oplaaddoosje loopt dit op tot 32,5 uur. Dat lijkt gezien de adviesprijs zeker niet slecht. Wie de oortjes tien minuten terugstopt in de case, moet weer vier uur lang kunnen luisteren naar zijn of haar favoriete muziek.

Wie interesse heeft, moet nog even geduld hebben. De CMF Clip Pro is vanaf 1 september 2026 beschikbaar voor 79 euro. Kopers hebben de keuze uit drie varianten: donkergrijs, lichtgrijs en koraal.

Word jij enthousiast van de CMF Clip Pro of ben je geen fan van open-ear-oordopjes? Laat jouw mening en ervaring in de reacties weten.