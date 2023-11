CMF by Nothing lanceert Watch Pro in Nederland voor 69 euro

CMF – het budgetmerk van Nothing – is van start in Nederland. De CMF Watch Pro en Buds Pro zijn nu verkrijgbaar bij Amazon. Lees hier meer over de apparaten.

CMF by Nothing nu ook in Nederland verkrijgbaar

Nothing start met de verkoop van haar CMF-producten in Europese landen, waaronder Nederland. Eerder presenteerde CMF by Nothing de drie budgetvriendelijke techproducten, waarna het begon met de verkoop in onder meer India en het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland zijn de CMF Watch Pro en Buds Pro verkrijgbaar, maar de Power 65W usb-c-adapter verschijnt hier (nog) niet. De producten van CMF worden verkocht via Amazon. Daar kost de Nothing Watch Pro 69 euro en is ‘ie verkrijgbaar in het donkergrijs met een matte behuizing.

De Watch Pro heeft een kast met vlakke zijkanten en een 1,96 inch amoled-scherm. Via bluetooth verbindt de smartwatch met je mobiele telefoon, waarna je ook kunt bellen vanaf je pols. Door de ingebouwde gps-sensor registreer je je afgelegde hardloop- of fietsroutes en bij gemiddeld gebruik gaat de smartwatch tot 13 dagen mee op een volle acculading.

De CMF Buds Pro zijn draadloze oordopjes die je op Amazon koopt voor 49 euro. De Buds Pro zijn verkrijgbaar in het donker- en lichtgrijs. De doppen van CMF hebben actieve ruisonderdrukking aan boord, een in-ear-ontwerp en zijn IP54 stof- en waterbestendig.

De batterij van de CMF Buds Pro gaat maximaal 39 uur mee wanneer je de ruisonderdrukking uitschakelt. Met ANC aan gaan de oortjes maximaal 22 uur mee. De CMF Buds Pro en CMF Watch Pro worden beide vanaf 18 december geleverd. Tot die tijd kun je ze pre-orderen.

Meer over CMF by Nothing

CMF is het budgetmerk van smartphonefabrikant Nothing. Nothing kwam in 2020 met haar eerste product: de Nothing Ear (1)-oordpjes. Sindsdien heeft het bedrijf twee smartphones en meerdere setjes draadloze oordopjes uitgebracht. De producten van Nothing vallen vooral op door het moderne ontwerp en de lichtgevende achterkant op de telefoons.

CMF by Nothing werd in september 2023 aangekondigd. Het merk biedt goedkopere techproducten aan, waaronder de CMF Watch Pro, Buds Pro en Power 65W. Deze producten zijn allemaal ver onder de 100 euro verkrijgbaar.

