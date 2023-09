CMF, budgetmerk van Nothing, lanceert eerste smartwatch

CMF, de budgettak van Nothing, heeft de Watch Pro officieel aangekondigd. Dat is de eerste smartwatch van het merk. Ook kondigde CMF oordopjes en een eigen oplader aan.

CMF Watch Pro officieel aangekondigd

CMF heeft de Watch Pro officieel gelanceerd. Het gaat om een smartwatch met een 1,96 inch-oled-scherm en een accu van 330 mAh. Die moet zorgen voor een batterijduur van 13 dagen. Het horloge is waterbestendig dankzij de IP68-certificering en heeft ingebouwde gps om je route bij te houden. Het horloge kost slechts 69 dollar, maar een europrijs is nog niet bekend.

CMF is het nieuwe budgetmerk van Nothing, dat je onder meer kent van de Nothing Phone (2). De Watch Pro draait niet op Wear OS, waardoor je geen apps kunt installeren, maar heeft wel allerlei sensoren aan boord om je gezondheid in de gaten te houden. Je kiest uit de kleuren oranje, zwart en lichtgrijs.

Ook goedkope oordopjes met ruisonderdrukking

Naast de Watch Pro liet CMF ook oordopjes zien: de Buds Pro. Die zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren en hebben een adviesprijs van 49 dollar. Daarvoor krijg je dopjes mét actieve ruisonderdrukking die het geluid van buitenaf met 45 decibel verminderen. Je zou tot 11 uur muziek kunnen luisteren met alleen de oordopjes zelf. Als je de oplaadcase meerekent, heb je in totaal 39 uur muziek op zak.

Dat zijn behoorlijk indrukwekkende specificaties voor het geld, al moeten we natuurlijk afwachten hoe de Buds Pro klinken. CMF belooft in ieder geval diepe bassen en je kunt het geluid aanpassen met een equalizer. Bovendien zijn ze goed bestand tegen regen dankzij de IP54-certificering.

Snelle lader met drie poorten

Tot slot gaat CMF een eigen lader verkopen. Die levert tot 65 Watt vermogen, verdeeld over drie poorten. Het gaat om twee usb-c-ingangen en een usb-a-poort, zodat je allerlei apparaten van prik kunt voorzien. Denk niet alleen aan smartphones en tablets, maar zelfs aan je laptop. Het bedrijf vraagt 39 dollar voor de oplader.

