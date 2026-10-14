Oppo, OnePlus en Realme krijgen Android 17 (dit moet je weten)

Wie een smartphone van Oppo heeft, kijk vast uit naar de nieuwste software. Eigenaren van een OnePlus staan daar wellicht anders in: die nemen met de komst van ColorOS 17 afscheid van OxygenOS. Dit moet je daarover weten.
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Upgrade naar ColorOS 17
Upgrade naar ColorOS 17
Dit is ColorOS 17
ColorOS is het besturingssysteem van Oppo-smartphones en -tablets. Zoals zoveel softwareschillen is dit gebaseerd op Android, maar Oppo voegt daar een eigen ontwerp, unieke functies en software-optimalisaties aan toe. In oktober 2025 werd ColorOS 16 gelanceerd, wat de huidige softwareversie is op moderne apparaten van Oppo.
Op 13 oktober heeft Oppo ColorOS 17 officieel aangekondigd. Daarom weten we sinds kort wat deze schil kenmerkt. Zo komen er meer transparante, glasachtige elementen. Daarover later meer. Ook wordt het bedieningspaneel aangepast en mogen gebruikers vloeiendere animaties en een efficiënter geheugengebruik verwachten. Uiteraard heeft de fabrikant ook gewerkt aan verbeteringen van bestaande AI-functies.
Deze toestellen krijgen update
We hebben de OnePlus-telefoons op een rijtje gezet die binnenkort de overstap kunnen maken van OxygenOS naar ColorOS. Dit is geen complete lijst, want we hebben ons beperkt tot toestellen die momenteel in Nederland verkrijgbaar zijn of dit in het verleden waren. Voor meer info over een toestel klik je door naar een review of productpagina.
OnePlus
- OnePlus 15 (29 oktober) → review
- OnePlus 15R (30 oktober)→ review
- OnePlus 13 (30 oktober) → review
- OnePlus 13R (november) → review
- OnePlus 12 (november) → review
- OnePlus Open (november) → review
- OnePlus Nord 6 (november) → meer info
Ondanks de overstap naar ColorOS komt OnePlus het beloofde updatebeleid wel na. Goed nieuws dus voor iedereen die zich daar zorgen over maakte. En ook als je een (ouder) toestel hebt dat niet in deze lijst staat, blijf je vooralsnog onderhoudsupdates ontvangen.
Oppo
Dit zijn de belangrijkste Oppo-modellen die de update van ColorOS 16 naar ColorOS 17 krijgen. Met ook weer de kanttekening dat we de belangrijkste telefoons noemen die officieel in Nederland te koop zijn of via Europese webshops worden aangeboden.
- Oppo Find X9 Ultra (29 oktober) → review
- Oppo Find X9 Pro (29 oktober) → review
- Oppo Find X9 (29 oktober) → meer info
- Oppo Find X8 Pro (30 oktober) → review
- Oppo Find X8 (30 oktober) → meer info
- Oppo Find N6 (29 oktober) → meer info
- Oppo Find N5 (30 oktober) → meer info
- Oppo Find N3 Flip (november) → meer info
- Oppo Reno 16 Pro (30 oktober) → review
- Oppo Reno 16F (30 oktober) → meer info
- Oppo Reno 16 (30 oktober) → meer info
- Oppo Reno 15 Pro (november) → review
- Oppo Reno 15F (november) → meer info
- Oppo Reno 15 (november) → meer info
- Oppo Reno 14F (november) → meer info
- Oppo Reno 14 (november) → meer info
- Oppo Reno 13 Pro (december) → review
- Oppo Reno 13F (december) → meer info
- Oppo Reno 13 (december) → meer info
- Oppo Reno 12 Pro (2027 Q1) → meer info
Ook van toestellen van submerk Realme heeft Oppo bekendgemaakt dat de update naar ColorOS 17 eraan komt. Het gaat vooral om high-end toestellen. Deze lijst is weer niet volledig vanwege het ontbreken van toestellen die niet in ons land verkrijgbaar zijn.
Realme
- Realme GT 8 Pro (29 oktober) → review
- Realme GT 7 Pro (30 oktober) → review
- Realme GT 7T (november) → meer info
- Realme GT 7 (november) –> meer info
- Realme 16 Pro+ (november)
- Realme 16 Pro (november)
- Realme 16 (november)
Handige informatie voor eigenaren OnePlus
Verschillen en overeenkomsten
De vertrouwde OxygenOS-interface op een heleboel OnePlus-toestellen gaat op termijn dus plaatsmaken voor de nieuwe vormgeving van ColorOS 17. De basis van het startscherm en de bediening blijft naar verwachting grotendeels herkenbaar, maar toch gaat er wel degelijk wat veranderen.
ColorOS 17 krijgt het zogenaamde ‘Living Flow Design’. Onderdelen van de interface gaan zichtbaarder reageren op aanrakingen. Bijvoorbeeld met subtiele (licht)effecten en animaties die in elkaar overlopen. Vloeiende animaties en transparate elementen zijn niet nieuw, maar de nieuwste softwareversie wordt wel een verfijning hiervan.
Gelukkig blijft er ook een hoop hetzelfde. ColorOS 17 verandert je OnePlus-smartphone niet ineens in een Oppo. Zo blijven je apps en de basiservaring van Android herkenbaar. Ook specifieke functies van OnePlus-toestellen zullen vermoedelijk blijven werken.
Is overstappen verplicht?
Zie je de overstap nou niet zitten? In dat geval is het goed om te weten dat dit niet per se verplicht is. Je kunt dus gewoon gebruik blijven maken van je huidige versie van OxygenOS. Dit betekent echter niet dat je zonder gevolgen eindeloos de overstap kunt uitstellen.
Wie niet overstapt, loopt het risico op beveiligingslekken. Dat risico begint vanaf het moment dat je telefoon geen beveiligingspatches meer voor OxygenOS ontvangt. Ook mis je mogelijke nieuwe functies als je blijft vasthouden aan OxygenOS. Een derde nadeel is dat er compatibiliteitsproblemen kunnen optreden met apps en diensten als die een nieuwere Android- of softwareversie vereisen die niet op jouw toestel staat.
We sluiten graag af met advies en vertellen je daarom welke andere smartphonemerken je kunt overwegen nu OnePlus uit Europa vertrokken is. En stel dat je wél nog interesse hebt in een toestel van OnePlus, is een aanschaf dan verstandig of juist niet? Lees snel verder!