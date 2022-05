Column: Waarom heb je mij 1 ster gegeven?

Een rating geef je snel, maar de gevolgen kunnen groot zijn. 1 ster van jou betekent een slapeloze nacht voor een ander.

Een ‘pocket review’ van 1 ster

De stoofvlees met friet die mijn zus had besteld beviel zo goed dat ze de volgende dag bij hetzelfde restaurant wilde eten. Daar vroeg ze of de saus deze keer apart mocht. Van achter de balie werd ze echter opvallend zuur aangekeken.

Mijn zus dacht er verder niets van, totdat ze ging zitten en de man van het restaurant naar haar toe kwam. Hij kende haar naam. Vreemd, want ze had afgezien van de bestelling een dag eerder daar nog nooit gegeten. Daarna werd duidelijk waarom de man boos was: “Jij hebt mij 1 ster gegeven.”

Tegenwoordig moeten we alles een rating geven en voor bedrijven zijn die sterren bijzonder belangrijk. Een paar 1 sterren op Google of Thuisbezorgd als je net start, kan het einde zijn van je bedrijf. Een score van drie sterren in plaats van vier sterren zorgt ervoor dat iemand niet bij jou, maar elders gaat eten.

Klap in het gezicht

Toen de man zag dat mijn zus zijn restaurant 1 ster had gegeven, had hij niet kunnen slapen. Waarschijnlijk doet hij zijn best om elke dag weer met een glimlach het beste stoofvlees op tafel te zetten en 1 ster voelt dan als een klap in het gezicht. Hij vertelde dat hij mijn zus op Google had opgezocht, want hij wilde er achter komen wie hem in vredesnaam zo iets gemeens kon aandoen.

Niets had hem er op voor kunnen bereiden dat diezelfde vrouw die hem 1 ster had gegeven en hij midden in de nacht had gegoogeld, de volgende dag niet alleen voor hem stond, maar ook nog eens het lef had om te vragen of de saus apart mocht. Alsof zijn nachtmerrie op klaarlichte dag tot leven kwam.

Mijn zus was zich van geen kwaad bewust. Ze probeerde uit te leggen dat ze helemaal geen rating had gegeven, maar toen ze op haar smartphone keek stond daar inderdaad die ene ster. Een ‘pocket review’ noemt ze het. Bij het wegstoppen van haar telefoon moet haar vinger per ongeluk op de ster gedrukt hebben. Toen ze daar achterkwam heeft ze het uiteraard goedgemaakt.

Gebruikersreviews

Een slechte rating geven is zo gebeurd. Het is bijvoorbeeld makkelijk als je een pizza hebt besteld op het drukste moment op de drukste dag van de week en deze een half uur te laat is, om 1 ster op Thuisbezorgd te geven. Bij een grote franchise zal daar niemand om wakker liggen, maar voor een onafhankelijk bedrijf dat zijn best doet om het hoofd boven water te houden na jaren aan corona betekent het veel.

Op Android Planet kun je sinds vorige week ook gebruikersreviews achterlaten. Ga naar de pagina van je toestel en zoek naar de knop ‘schrijf een review’. Zo kun je jouw ervaringen met andere lezers delen die dit toestel mogelijk willen kopen.

Als consument heb je best veel macht met deze gebruikersrecensies, bij ons of op Google, Thuisbezorgd of een andere plek. Als ik ergens een restaurant zoek, een product op Amazon bekijk of een film wil starten, kan die sterrenrating de doorslag geven. Denk dus alsjeblieft twee keer na voordat je iets invult. Eén foute beweging en een restauranthouder heeft een slapeloze nacht.

