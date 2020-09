5G heeft een imagoprobleem en providers doen hun best om daar wat aan te doen. Maar een ‘onmogelijk tatoeage’ lijkt niet de oplossing.

Neem geen 5G tattoo

Het is knap dat in het jaar 2020 iets de ellende van het coronavirus kan overstemmen, maar 5G doet aardig z’n best. Dat is natuurlijk grotendeels te danken aan de connectie die mensen tussen 5G en het coronavirus leggen. 5G zou corona veroorzaken, of we krijgen via vaccins chips binnen waarna we via 5G bestuurd of vermoord kunnen worden.

De complottheorieën lopen een beetje uit de hand. De afgelopen maanden zijn er bijvoorbeeld tientallen zendmasten in brand gestoken. Ook worden er demonstraties gehouden door bijvoorbeeld Stichting Stop5GNL, die zich overigens nadrukkelijk uitspreekt tegen vernieling en geweld.

Providers, die bezig zijn met de uitrol van 5G, doen ondertussen hun best om met vrolijke filmpjes mensen enthousiast te maken over iets dat voor de gemiddelde consument niet veel meer is dan ‘sneller mobiel internet waar we meer voor moeten betalen’. T-Mobile Nederland doet een poging met ‘The Impossible Tattoo’.

Betekenis

Ik houd veel van tatoeages, dus daarom viel deze video mij extra op. Ik heb er zelf nog maar vier op mijn lichaam staan, maar heb genoeg plannen om de boel verder uit te breiden. Tatoeages zijn een toffe manier om jezelf te uiten en meer controle te hebben over je uiterlijk.

Veel mensen vinden dat tattoos betekenis moet hebben, maar daar ben ik het niet mee eens. Iets mooi of leuk vinden is wat mij betreft genoeg reden om het te doen. Mits je er wel goed over hebt nagedacht natuurlijk.

Dat zal voor actrice Stijn Fransen (bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden) vast ook een reden zijn geweest om de tattoo te laten zetten. Afgezien van ongetwijfeld een stapel geld is de samenkomst van nieuwe technologie en een passie iets heel tofs.

Resultaat

Toch sta ik niet te springen om een tattoo op afstand. “Tatoeëren gaat over de connectie tussen twee mensen”, stelt de tattoo-artiest nog in de video. Daar ben ik het volledig mee eens. Tattoosessies duren lang en zijn intiem. Je steekt tevens naalden in iemands huid, en hoe die huid daarop reageert is bij iedereen anders. Dat op afstand doen met een neparm kan die reactie nooit exact nabootsen.

Wat 5G er verder mee te maken heeft is ook een raadsel. Zo heeft het 5G-netwerk dat nu in Nederland wordt uitgerold nog niet de snelheidsbonus die het in 2022 krijgt. Of het moet gaan om de frequentie voor high tech-toepassingen, wat weer weinig zegt over de snelheid voor consumenten. Bestaan er tevens niet al jaren robots waarmee chirurgen vanaf een afstandje operaties kunnen uitvoeren?

Het is een vreemde video, maar dan moet het wel een hele toffe tattoo zijn. Gek genoeg wordt aan het eind van de video het resultaat van ‘de eerste 5G-tattoo’ nauwelijks getoond. Als ik het beeld even op pauze zet, snap ik waarom.

