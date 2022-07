Column: Pas op als je een Airbnb huurt

Airbnb is een fijne app om een verblijf te vinden voor je vakantie of een weekendje weg, maar het kan soms slimmer zijn om voor een hotel te kiezen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Airbnb of hotel?

Airbnb is voor sommigen een kans om een mooie vakantie te beleven en voor anderen een manier om wat extra geld te verdienen. Met deze app vind je wereldwijd plekken om te overnachten, aangeboden door particulieren. Van kamers bij mensen in huis, tot de meest bijzondere afgelegen huisjes.

In Nederland heeft Airbnb niet overal een goed imago. Voornamelijk in de grote steden wordt er veel verhuurd aan toeristen, tot ergernis van omwonenden. Regelmatig nieuwe mensen die daar enkel zijn voor een leuke tijd, zorgt natuurlijk al snel voor overlast.

De gemeente Amsterdam moest daar zelfs hard tegen optreden. Vorig jaar verdween driekwart van de Airbnb’s in Amsterdam, omdat alleen particulieren die zich hebben geregistreerd bij de gemeente hun woningen nog mogen aanbieden.

Privédetective

Ook voor huurders is een verblijf niet altijd een fijne ervaring. Ik schrok pas van een reeks tweets van Dr. Alex Moore. Ze had gelogeerd in een Airbnb en daar een goede tijd gehad. Ze gaf de locatie 4 van de 5 sterren. Daardoor ging het gemiddelde van de Airbnb van een 5 naar een 4.95 en dat kon de eigenaar niet aan. Hij stuurde een bericht: “Ik heb je een foto, je naam en je telefoonnummer. Je hebt 48 uur om je review te verwijderen of ik huur een privédetective in om je adres te achterhalen en dan begint de pret.”

Moore heeft aangifte gedaan, maar het duurde best lang tot Airbnb zelf actie ondernam en de woning werd verwijderd van het platform. Later werd ook het hele account verwijderd, maar wellicht enkel omdat de tweets van Moore zoveel aandacht kregen.

Daarnaast worden er wel eens verborgen camera’s in Airbnb’s geplaatst. Bijvoorbeeld in de badkamer, bij het bed of op andere plekken. Verstopt in een stekkerdoos, vaas of rookmelder. Gasten worden dan onopgemerkt gefilmd. Dat gebeurt blijkbaar zo vaak dat er op TikTok filmpjes te vinden zijn over hoe je geheime camera’s kunt spotten. Bijvoorbeeld in een rookmelder boven het bed. Als je daar een lamp op schijnt en je een blauwe reflectie ziet, zit er een camera in verborgen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirCover moet Airbnb veiliger maken

Zelf heb ik enkel positieve ervaringen met Airbnb. Je komt op bijzondere plekjes en ontmoet vaak vriendelijke mensen die de boel verhuren en onderhouden. Soms kun je zelfs even knuffelen met de huisdieren die rondlopen, wat in een hotel nooit zal gebeuren.

Airbnb heeft recentelijk AirCover geïntroduceerd, om gebruikers meer garantie en veiligheid te geven. Als de woning niet klopt vergeleken met de advertentie of je de woning helemaal niet binnenkomt, krijg je een alternatieve overnachting aangeboden of je geld terug. En als jij je niet veilig voelt, is er tegenwoordig een telefoonnummer dat gebeld kan worden.

Het is een start om van Airbnb een veiliger platform te maken. Belangrijker is echter dat als het mis gaat zoals bij Dr. Alex Moore, dat het bedrijf sneller actie onderneemt. Meer dan bij een hotel is het met Airbnb daarom zaak om zelf extra alert te blijven.

Meer columns

Elke week lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.