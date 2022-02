Column: Wat moeten we met ‘het kwaad’ Amazon?

Een nieuwe The Lord of the Rings-serie komt er aan en een Rotterdamse brug moet stuk voor Jeff Bezos. Wat moeten we met Amazon?

‘Het kwaad’ Amazon

Er wordt een nieuwe serie van The Lord of the Rings gemaakt die zich ver voor de films afspeelt. Vorig weekend werd tijdens de Super Bowl de eerste teaser uitgezonden. De reacties op YouTube bestaan bijna volledig uit dezelfde tekst in verschillende talen: “Het kwaad is niet in staat om iets nieuws te creëren, het kan alleen maar corrumperen (vervormen en vernietigen wat is uitgevonden of gemaakt door de krachten van het goede)”.

Dit citaat komt van J.R.R. Tolkien, de schrijver van The Lord of the Rings. Tolkien verwijst naar slechterik Sauron, terwijl de reageerders verwijzen naar de maker van de nieuwe serie: Amazon. Deels zal dit te maken hebben met het feit dat de cast van de nieuwe serie een stuk diverser is dan die van de films. Hoe je daar boos om kunt worden is mij een absoluut raadsel, maar deels zal de woede ook onvrede zijn over Amazon in het algemeen en de kwaliteit van de teaser.

Vroeger keek ik na het lezen van de boeken, elke The Lord of the Rings-film samen met mijn vader in de bioscoop. Dat deden we enkel met deze reeks en James Bond. Later kocht ik de extended versions van de trilogie op dvd om er thuis nog extra lang van te genieten. Die eerste teaser van een minuut deed mij echter helemaal niets.

Er knaagt iets

Er zat nul gevoel in. Het lijkt op een generieke fantasyserie met muziek die je bij elke trailer hoort. Nu zegt een teaser van een minuut niet zoveel over de kwaliteit van de uiteindelijke serie, maar ik heb er nu wel veel minder vertrouwen in.

Dat komt ook, omdat er op de achtergrond al iets knaagde over Amazon. Het is nu twee jaar geleden dat het bedrijf in Nederland meer dan e-books ging verkopen. En nu blijkt dat het middenstuk van een historische brug in Rotterdam ontmanteld moet worden, zodat de nieuwe jacht van Amazon-baas Jeff Bezos er langs kan. Zoals Bezos niet om de brug heen kan, kunnen wij niet meer om Amazon heen.

Amazon is een gigant en de vergelijking met Mordor (het land van het kwaad) zoals in de reacties op YouTube is snel gemaakt. Onder andere door alle verhalen over hoe medewerkers worden behandeld, zoals dat ze in een fles moeten plassen omdat ze anders hun targets niet halen. En nu is het gevaar dat Nederlandse bedrijfjes niet meer tegen de lage prijzen van Amazon kunnen opboksen.

Prime Video voor drie euro

Ik ben ook gewoon onderdeel van het probleem. Ik heb Prime Video, met drie euro per maand één van de goedkoopste streamingdiensten op de markt. Die lage prijs is niet voor niets, want bij Prime Video krijg je ook gratis bezorging op Amazon. Het is dan heel makkelijk om eventjes iets in je mandje te gooien waarna het de volgende dag voor de deur ligt.

Is dat slecht? Help ik nu Sauron heel Midden-Aarde te veroveren totdat alle kleine Hobbit-winkeltjes zijn verdwenen? Ik weet het niet zo goed. Ik hoop dat Amazon vooral Nederlandse bedrijven een schop onder hun kont geeft om hun zaken beter op orde te krijgen. Zoals dat Bol.com steeds verder achteruit gaat door twijfelachtige derde partijen.

Maar dan zijn er de slimme camera’s en deurbellen van Amazon, onder de naam Ring. Camera’s die ons allemaal in de gaten houden, met een zeer twijfelachtige geschiedenis rond de privacy van gebruikers. Met die merknaam denk ik toch alleen maar aan: ‘One Ring to rule them all, one Ring to find them, one Ring to bring them all and in the darkness bind them’.

