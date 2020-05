Column: Op anderhalve meter daten met huidhonger

Een van de groepen die het lastig heeft tijdens de coronacrisis is singles. Alleenstaande mensen die op zoek zijn naar contact in een tijd waarin we niet dichterbij mogen komen dan anderhalve meter.



Op anderhalve meter daten

Ik vond het een veilig idee om tijdens deze periode weer eens een dating-app op te starten. De druk van het afspreken is verdwenen, omdat het gewoonweg niet kan. Je hebt daardoor veel meer ruimte om elkaar eerst te leren kennen. Maar als het dan plots toch goed klikt, is het heel lastig om te bepalen wat verstandig is.

Dat is iets waar velen mee zitten. Het wat viezige woord ‘huidhonger’ is zelfs in het leven geroepen. Dat woord is niet alleen voor singles bedoeld, maar beschrijft de algemene behoefte aan lichamelijk contact. Het RIVM benoemde afgelopen week singles wel specifiek, omdat afspreken inmiddels best mag. Bijvoorbeeld met één ‘knuffelmaatje’ of ‘seksbuddy’, mits je beide klachtenvrij bent en je goede afspraken maakt over hoeveel andere mensen je ziet.

Seksbuddy

Dat advies maakte nogal wat los. Op Twitter werden massaal oproepen geplaatst voor een seksbuddy op advies van het RIVM. The Guardian kopte zelfs: “Dutch official advice to single people: find a sex buddy for lockdown”. Alsof het een opdracht is voor een gezond leven.

Het feestje duurde niet lang, want het RIVM moest de tekst door deze hitsige twitteraars weer aanpassen. Geen ‘knuffelmaatje;’ of ‘seksbuddy’ meer, maar: “Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet.”

Dat is een flink verschil met anderhalve maand geleden. Toen werd er nog stellig gezegd dat datende singles zich maar even zelf moeten vermaken. Sterker nog: deze groep werd als extra risicovol beschouwd vanwege mogelijke wisselende contacten. Logisch en verstandig, maar dat singles nu ook specifiek worden erkend bij de versoepeling is heel goed.

Dating-apps

Dating-apps zijn in de afgelopen periode door de regels ook volledig tegen hun eigen aard ingegaan. De ceo van Tinder roept bijvoorbeeld op om thuis te blijven. Ook andere apps moedigen hun gebruikers aan om vooral niet af te spreken, terwijl dat juist het doel lijkt van deze apps.

Wel wordt er slim ingespeeld op de coronacrisis, door mogelijkheden te bieden om toch digitaal dichterbij elkaar te komen. Onder andere via meer video-opties of andere sociale activiteiten. Tinder komt bijvoorbeeld in juni met videobellen, maar andere apps zijn daar al eerder mee.

Opvallend is dat de ceo van Tinder in een gesprek met BBC News zei dat dit niet nieuw en tijdelijk is, maar juist een versnelling van wat hij al zag gebeuren in de app. Het fysiek bij elkaar zijn heeft bij jongere generaties steeds minder prioriteit, omdat er meer voldoening uit online contacten wordt gehaald. Met vriendschappen herken ik dat wel, maar in een relatie wil ik toch echt meer dan dan een Google Duo-gesprek.

Hoe ga jij om met daten in tijden van corona? Laat van je horen in de reacties!

