Regisseur Rian Johnson heeft een geheim verklapt dat een een hoop films gaat verpesten. Wie is de geheime slechterik? De Android-gebruiker.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wie is de Android-slechterik?

Bij het kijken van films of series valt mij direct op als personages een specifieke smartphone of laptop gebruiken. Meestal gaat het dan om product placement; het merk achter de telefoon betaalt om het toestel in beeld te krijgen. Het is dus de bedoeling dat het opvalt.

Dat was vooral vreemd in de tijd van Windows Phone. Microsoft was agressief aan het investeren in product placement en dat haalde mij als kijker direct uit de ervaring. Want wie gebruikt er nou in het echt een Windows Phone?

Regisseur Rian Johnson klapte deze week uit de school over een twist in het smartphonegebruik van zijn filmpersonages. De regisseur van één van de beste Star Wars-films (The Last Jedi) en het waanzinnige Knives Out, verklapte dat Apple absoluut niet wil dat de slechterik in een film een iPhone gebruikt.

Whodunnit

Met dat idee in het achterhoofd worden whodunnit-plots heel makkelijk. Verdenk je een personage, maar blijkt hij een iPhone te hebben? Dan kun je hem direct van je lijstje afstrepen. Loopt er iemand met een Samsung rond? Dat is de moordenaar!

Ik checkte het even bij de populaire show Sherlock van de BBC. Sherlock gebruikt in de eerste aflevering een BlackBerry, maar gaat al snel over op een iPhone. Moriarty, de grote slechterik, die heeft inderdaad een Android in handen.

Nu dit algemeen bekend is, kan het hopelijk als een goede plottwist worden gebruikt. Bijvoorbeeld in een film vol klonen zoals Us. Dat een goed personage dat eerder een iPhone had, plots een Android uit z’n zak haalt en iedereen gillend wegrent.

Deze regel gaat overigens niet altijd op, want Frank Underwood gebruikte in House of Cards behoorlijk wat Apple-producten. Misschien mag dat omdat hij het hoofdpersonage was en de kijker toch een beetje met hem moest sympathiseren. Zijn handlanger Doug Stamper, die het vuile werk opknapte, had wel een Windows Phone.

Koffiebekers

Het zou makkelijk zijn als deze regel ook in de echte wereld opging en wellicht gaat dat ook wel zo. Als er nooit een slechterik met een iPhone in beeld verschijnt, vertrouwt men misschien onbewust eerder mensen met een iPhone. Hebben ze daarom Donald Trump verplicht om een iPhone te gebruiken?

Mogelijk verpest deze informatie de manier waarop je nu naar series en films kijkt. Het spijt me. Maar als we dan toch bezig zijn, heb ik er nog wel eentje: Let eens op de koffiebekers die personages dragen terwijl ze net doen alsof ze er slokjes van nemen.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.