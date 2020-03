Column: Het tegenovergestelde van Pokémon GO

Nintendo is er als we het nodig hebben. Deze keer niet om ons te motiveren naar buiten te gaan, maar juist om ons binnen te houden.

Animal Crossing tijdens quarantaine

Elke keer als de lente aanbreekt en mensen naar buiten willen, denk ik terug aan die ene zomer waarin we plots allemaal Pokémon GO speelden. Het voelde alsof de hele wereld naar buiten ging met een gedeeld doel. Zowel mensen die al tientallen jaren fan waren van de franchise, als mensen die voor het eerst kennis maakten met de monstertjes.

Terugkijkend waren die weken iets wat we waarschijnlijk nooit weer zullen krijgen. Nintendo had tevens een nobel doel met de game. Bovenaan stond natuurlijk het verdienen van geld, maar het bedrijf wilde mensen ook motiveren om te bewegen en met elkaar in contact brengen. Mensen die eerder vooral thuis bleven, vonden elkaar buiten om samen tegen grote digitale monsters te vechten.

Nu mogen we niet naar buiten, maar toch is Nintendo er weer. Social distancing valt perfect samen met de release van Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch. Dat blijkt de ideale game om even mee te ontsnappen.

New Horizons

In de Animal Crossing-reeks kom jij te wonen op een nieuwe plek, waar je beetje bij beetje de controle krijgt. Je plukt vruchten, plant bomen, vangt vissen en betaalt de hypotheek van je huis af. De nieuwste editie, New Horizons, biedt een volledig eiland en de game is aandoenlijker dan ooit.

Ik heb mij wel flink gestoord aan het feit dat Nintendo de release niet vervroegde. Terwijl fysieke winkels de game al naar kopers verzonden, stond mijn pre-order in de digitale winkel van de Switch nog altijd op slot. Geen dag eerder werd de sleutel gegeven, en dat terwijl ik de game zo erg nodig had.

Animal Crossing: New Horizons is namelijk een hele slimme en leuke game. Elke dag ontdek je weer iets nieuws en heb je een doel om te bereiken, maar er is geen enkele druk om dat in een bepaalde tijd te doen. Je speelt volledig op je eigen tempo en doet waar jij zin in hebt. Daarmee biedt Animal Crossing een alternatief voor de constante anxiety waar we nu in leven. In paniekmomenten is deze game nu het enige wat ik nog kan doen.

Shakespeare

De maatregelen rond het coronavirus zullen de komende weken en misschien wel maanden doorgaan. Via sociale media delen mensen hun ervaringen met thuisisolatie. Zo ging er een tweet viral waarin iemand stelde dat toen Shakespeare in quarantaine zat vanwege de pest, hij King Lear schreef. Alsof wij ook zo productief moeten zijn.

Maar Shakespeare had geen smartphone. Shakespeare had geen Netflix. Hij verveelde zich vast dood. Ik heb tijdens deze tijd echt niet nog meer druk nodig dat we ook nog eens productief moeten zijn. Het meest productieve nu is thuis blijven en de curve plat maken. Het coronavirus niet helpen verspreiden is nu het belangrijkst wat je kunt doen.

Als je ondertussen lekker een seizoen op Netflix kijkt in je joggingbroek, of jezelf heerlijk verliest in het verzorgen van je eilandje in New Horizons: het is goed. Je doet genoeg. Bovendien is Animal Crossing op dit moment één van de meest sociale activiteiten die er is. Ik ga bij anderen op bezoek, terwijl dat de echte wereld niet kan. Is dat escapisme? Absoluut. En ik kan het iedereen aanraden.

