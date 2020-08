Ik moest deze week flink klussen terwijl ik dat nooit heb geleerd. In de toekomst moet dat door augmented reality geen probleem meer zijn.

Via augmented reality klussen

Ik heb nooit leren klussen. Mijn vader heeft het mij niet bijgebracht, maar ik heb er ook geen interesse in getoond. Ik was liever met de computer bezig dan met een hamer. Ook was het gereedschap van mijn vader iets waar ik ver van uit de buurt moest blijven.

Tot nu toe heb ik daar geen problemen mee gehad. Ik heb altijd woningen gehuurd, dus als er iets stuk was moest de eigenaar dat oplossen. Tevens had ik geen behoefte om de woningen aan te passen. Ik maakte bijvoorbeeld gebruik van de haakjes en schroeven die de vorige bewoners hadden bevestigd.

Nu heb ik mijn eerste koopwoning en dit is mijn kans om het huis helemaal eigen te maken. Dan moet er wel het een en ander gebeuren. Maar hoe pak je dat aan als je nog maar net een schroevendraaier kunt gebruiken en je elke keer in de bouwmarkt compleet overweldigd raakt?

YouTube

Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Naast een huis heb ik ook liefde in tijden van corona gevonden. Laat hij nou super handig zijn en dat mij allemaal willen leren. Na een paar weken bezig zijn, bewerk ik nu muren, schilder, smeer en boor ik als een echte klusman. Ik heb nu zelfs een koffer vol gereedschap. Nu voel ik mezelf pas echt volwassen.

Als ik het alleen had moeten doen, had ik ongetwijfeld een hoop op YouTube opgezocht. Dat vind ik één van de tofste dingen die YouTube biedt: als je iets niet snapt is er wel een tutorial over te vinden. Dat is een zegen voor hen die zelf willen klussen, maar net als ik nooit die kennis hebben meegekregen.

In de toekomst kan het nog veel beter. Ik sta te popelen tot augmented reality ingezet wordt om klussen voor iedereen mogelijk te maken. Met AR worden digitale elementen aan de echte wereld toegevoegd. Het bekendste voorbeeld is Pokémon GO, waarbij de digitale monstertjes via de camera en het scherm van je smartphone aan de echte wereld worden geplaatst.

Augmented reality

Maar dat is een spelletje via je smartphone. De toekomst is de augmented reality-bril. De beste praktische invulling van zo’n bril vind ik klussen. Als voorbeeld moet ik een radiator in mijn huis afdoppen. Dat kan best lastig zijn. In de toekomst kun je waarschijnlijk een programma starten over radiatoren afdoppen, waarna je via de bril de instructies te zien krijgt, met pijlen exact op de plekken waar je moet draaien en een waarschuwing in beeld als je de stekker van de ketel er nog niet uit hebt getrokken.

Denk aan de handige instructies uit een IKEA-boekje voor elke klus in huis, maar zonder dat je telkens naar een boekje hoeft te kijken. Het zou mij tevens niet verbazen als IKEA één van de eerste bedrijven is die daar op in gaat spelen. IKEA was er namelijk ook vroeg bij met de mogelijkheid om meubels via AR in je kamer te plaatsen.

Met de AR-bril van de toekomst kan iedereen klussen, zonder kennis en zonder hulp van partners of familie, en zonder dat je gevaar loopt dat het mis gaat. Repareer je computer of je auto zonder ooit eerder de klep geopend te hebben. Mits je zo’n bril kunt betalen natuurlijk. Het zal nog wel even duren tot je in de bouwmarkt naast een schuurmachine ook een KARwei of een GAMMAR kunt huren.

