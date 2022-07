Column: Abonnementen voor autofuncties drijven mensen naar onveilige software

Autofabrikanten hebben abonnementen ontdekt. Hopelijk drijft dat gebruikers niet tot het installeren van onveilige software.

Android Automotive, abonnementen en onveilige software

Bizar autonieuws deze week: BMW heeft een nieuw abonnementsysteem onthuld. Je koopt een nieuwe auto met alles erop en eraan, maar om de ingebouwde stoelverwarming te kunnen gebruiken moet je een abonnement van 19 euro per maand afsluiten.

De technologie zit dus gewoon in de auto die jij met je zuurverdiende centen hebt gekocht, maar er is een blokkade die je enkel kunt opheffen door maandelijks te dokken. Voor 11 euro per maand kun je stuurverwarming krijgen en een grootlichtassistent kost 9 euro per maand. Voor éénmalig 150 euro maakt de elektrische auto via speakers een motorgeluid.

Tesla is deze trend gestart. Door een abonnement af te sluiten kan je auto zelfstandig rijden, mits je in een land leeft waar dat mogelijk is. Dat is zo’n succes, dat andere fabrikanten het kopiëren. Niet met een dienst waar ingewikkelde software voor nodig is, maar met dingen die gewoon in de auto zijn verwerkt.

Black Mirror

We kunnen er nu om lachen dat BMW zoiets mafs doet, maar andere fabrikanten gaan ongetwijfeld volgen. Waarom zouden ze niet? Waarom eenmalig verdienen aan je klant bij het verkopen van een auto, als je jarenlang elke maand geld kunt incasseren.

Dat idee lijkt in alle sectoren op te duiken. Drie jaar geleden schreef ik in deze columnreeks al over de bizarre hoeveelheid abonnementen die wordt aangeboden, maar sindsdien is het alleen maar meer geworden en auto’s zijn de volgende stap.

Je zou makkelijk een Black Mirror-aflevering kunnen maken waarin je deze trend op licht bizarre manier doortrekt. Dat je auto plots niet meer kan stoppen, omdat je abonnement op de remmen is afgelopen. En als we smartphones als voorbeeld nemen, volgen na abonnementen natuurlijk de microtransacties. Dat je bijvoorbeeld voor een paar euro een uurtje je billen mag verwarmen in de auto. Of dat je wagen voor een eenmalig bedrag zichzelf parkeert.

Android Automotive

Steeds meer auto’s gaan over op Android Automotive, een versie van Android die de software van je auto overneemt. Niet alleen als schermpje om muziek mee af te spelen of om te navigeren (Android Auto), maar het hele systeem van de wagen kun je besturen – van de airco tot de stoelverwarming. Als autofabrikanten op een simpele manier abonnementen willen aanbieden is Android daar natuurlijk ideaal voor.

Maar waar veel Android-smartphonegebruikers moeite mee hebben, is betalen voor iets dat ook gratis kan. Het is op Android onwijs makkelijk om voor de meeste betaalde dingen een gratis alternatief te vinden, omdat je niet afhankelijk bent van één appwinkel en je allerlei beveiligingen uit kunt schakelen. Met vreugde van malwaremakers natuurlijk.

Waarom zou dat met autosoftware niet hetzelfde gaan? Het zal wat moeilijker zijn dan op smartphones, maar er zijn altijd manieren. Mensen installeren liever onveilige, gratis software, dan betalen voor iets waar ze denken recht op te hebben. Dat kan op een Android-smartphone al veel schade aanrichten, maar in een auto nog veel meer.

Meer columns

