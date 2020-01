In de tijd tussen het halen van mijn rijbewijs en het weer oppakken van het autorijden, is er flink wat veranderd. Deels komt dat door de smartphone.

Autorijden met smartphone: tien jaar geleden en nu

Toen ik vele jaren geleden mijn rijlessen ging volgen, was alles nog simpel. Smartphones bestonden niet en navigatiesystemen voor consumenten waren pas net in opkomst. Na aardig wat lessen, haalde ik mijn rij-examen in één keer en toen begon het echte leren.

Gelukkig bleef ik daarna nog enkele jaren bij mijn ouders wonen, zodat ik vrij toegang had tot een auto en dus genoeg ervaring kon opdoen. Eerst in een vrij lompe familiewagen. Later in zo’n klein bakkie dat bang was voor de wind, en met het gaspedaal op de vloer nog even een momentje nodig had om op gang te komen.

We hadden al wel snel een navigatiesysteem. Zo’n losse TomTom die lijkt op een kleinere versie van de originele iMac met een flinke reet. We hadden tijdens de reizen veel lol over computerstemmen als Eva en Bram. Door het gebruik van navigatie heb ik nooit echt geleerd om via borden te reizen. Dat had echter toch geen zin gehad, want ik ben niet bepaald bezwaard met enige topografische kennis.

Opfriscursus

Toen ging ik op kamers. Eerst nog zeer regelmatig heen en weer naar het ouderlijk huis, maar dat werd steeds minder. Tot ik plots jaren niet meer in een auto had gereden. Dat is uitgegroeid tot bijna tien jaar en nu wil ik het weer oppakken. Het is namelijk tijd voor een eigen autootje.

Omdat ik het onverantwoord vind om zomaar weer de weg op te gaan, wou ik zien of ik het nog kon. Gelukkig heb je daar opfriscursussen voor. De proefles van zo’n cursus ging zo goed, dat het in mijn geval niet nodig bleek. Maar inmiddels met veel onderzoek en een proefrit achter de rug, is het mij wel duidelijk geworden dat rijden de afgelopen tien jaar flink is veranderd.

Navigatie

Ik begreep van de rij-instructeur dat het nu bijvoorbeeld standaard is om rijlessen te volgen met de navigatie aan. Daar heb je geen TomTom meer voor nodig, maar gebruik je gewoon een smartphone in een houder voor. Of beter nog: je sluit je smartphone aan via een kabeltje, om op een ingebouwd schermpje je favoriete navigatie-app te gebruiken.

Toen ik vroeger muziek luisterde in de auto, gebeurde dat via de radio of moest ik cd’s meenemen. Tegenwoordig wil ik natuurlijk gewoon mijn favoriete Spotify-afspeellijst luisteren, of podcasts en audioboeken aanzetten. En dat kan gewoon! Zelfs spraakherkenning is nu een ding in de auto.

Voor hen die de afgelopen jaren auto hebben gereden en wellicht zelfs een nieuwe auto hebben gekocht, zal dit gesneden koek zijn. Voor mij is het verwonderlijk hoe de introductie van de smartphone in die korte tijd autorijden zo heeft veranderd. En dan heb ik het nog niet eens over hoe computers een vast onderdeel van het dashboard zijn geworden. Autorijden is een stuk minder simpel geworden, maar absoluut een hele hoop beter.

