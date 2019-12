Column: Opzij baby Jezus, dit jaar draait de kerststal om baby Yoda

Of je nou The Mandalorian kijkt of niet: je kunt niet om baby Yoda heen. Het aandoenlijke wezentje beheerst het internet. En met goed recht.

Baby Yoda

The Mandalorian is een bijzonder leuke serie. Gelukkig maar voor Disney, want anders hadden velen hun Disney Plus-abonnement allang alweer opgezegd. The Mandalorian gaat over een premiejager die in contact komt met ‘baby Yoda’. Deze ‘Mando’ moet de baby eigenlijk vermoorden of levend inleveren, maar onder zijn glimmende pantser zit een heel klein hartje. Mando besluit baby Yoda mee te nemen en te beschermen tijdens wilde avonturen.

Stiekem gaat het niet echt om baby Yoda, maar ‘The Child’. De serie speelt zich af na Return of the Jedi. Maar laten we eerlijk zijn: deze serie is de Baby Yoda Show en niets anders.

Het is wel doorzichtig hoe dit personage is gemaakt. Met dollartekens in de ogen hebben de ontwerpers de opdracht gekregen om een zo’n schattig mogelijk wezentje met de grootste ogen te creëren, om zoveel mogelijk merchandise te verkopen. En we trappen er allemaal in. We delen massaal gifs op sociale media, waardoor we eigenlijk de marketing van Disney doen.

Fallen Order

Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met Star Wars. De nieuwe film heb ik nog niet gezien en het zal ook nog wel even duren tot het zover is. Wanneer verschijnt het op Disney Plus? Deels komt dat, omdat ik het beu ben dat het altijd om dezelfde personages, locaties en tijdspanne gaat.

De films verrassen tevens niet echt. The Last Jedi vond ik een leuke Star Wars-film, omdat het een andere weg op durfde te gaan in plaats van de fans de zoveelste herhaling te geven. Gezien de recensies van The Rise of Skywalker vermoed ik dat J.J. Abrams de fans juist wel heeft gegeven wat ze willen dat resulteert in een saaie film.

The Mandalorian is daarom interessanter, net als de nieuwe Star Wars-game voor spelcomputers: Jedi Fallen Order. Hoewel beiden duidelijk connecties hebben met het verhaal van de films, doen ze compleet hun eigen ding. Dat geeft ruimte voor meer verhalen, verrassingen en plezier.

Films kijken

Sowieso heb ik steeds minder geduld voor films. Dat klinkt wellicht vreemd als je weet hoeveel series ik verslind en hoeveel uren daar in gaat zitten, maar een film kijken voelt als een klus. Het lukt mij nooit om een film in één keer te kijken.

Ik weet niet precies wat het is. Ik vind series vaak veel interessanter, omdat er veel meer ruimte is voor verhalen en karakterontwikkelingen. Er is ook veel meer plek voor experimentatie en lhbtq-personages.

Maar waarschijnlijk is mijn verdwenen concentratievermogen het grootste probleem. Series kun je vaak nog kijken terwijl je door sociale media scrolt of wat anders doet. Films vragen je volledige concentratie. Dan moet het wel heel erg in mijn straatje liggen om die aandacht en tijd te verdienen. The Irishman zal ik bijvoorbeeld nooit uitkijken. De volgende Star Wars-trilogie krijgt een kans als baby Yoda de hoofdrol krijgt. Ik heb gesproken.

