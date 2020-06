Als er zoveel belangrijke dingen in de wereld gebeuren, kan het lastig zijn om de balans te vinden tussen alles willen volgen en je mentale gezondheid.

Balans vinden

Het jaar 2020 is nogal een rollercoaster. Een achtbaan waar stukken uit missen, een paar wieltjes los zitten en waarvan de beschermende beugel niet meer werkt. Al dit nieuws volgen kan behoorlijk belastend zijn voor je mentale gezondheid.

Toch is wegkijken ook geen optie. Wat er bijvoorbeeld nu gebeurt met de protesten tegen het systematische politiegeweld tegenover de zwarte gemeenschap, is te belangrijk.

Op Twitter volgen de video’s vol afgrijslijk politiegeweld elkaar in een rap tempo op. Er zijn ook waanzinnige acties van heldhaftige mensen en inspirerende speeches te zien, maar de pure ellende die daar plaatsvindt heeft op sociale media de overhand. Terecht natuurlijk, want de wereld moet zien wat er gebeurt.

Zwarte vlakken

Maar ik denk dat veel mensen moeite hebben om te weten wat ze er zelf mee moeten. Dat was bijvoorbeeld goed duidelijk toen #BlackOutTuesday in het leven werd geroepen. Het idee was om afgelopen dinsdag even een dagje niets op sociale media te plaatsen, behalve een zwart vlak. Instagram bestond daardoor tijdelijk uit talloze zwarte vlakken, enkel afgewisseld door de vele reclames op het platform.

Het plaatsen van een zwart vlak voelt als een concrete manier om aandacht te vragen voor het probleem, en op die manier van buitenaf een beetje te helpen. Maar het resultaat was ook dat de belangrijke berichten compleet werden ondergesneeuwd. De actie overstemde de #BlackLivesMatter-hashtag, juist wanneer hen die nu strijden gehoord moeten worden.

Dat is onhandig, maar geen ramp. Deze actie laat voornamelijk zien dat mensen graag iets willen doen, maar niet goed weten wat.

Wervelwind

Vorige week voegde Google informatie en een test over angststoornissen toe aan zijn zoekmachine in de Verenigde Staten. Ik heb zo’n angststoornis, wat er onder andere voor zorgt dat het meestal een wervelstorm is in mijn hoofd. Zeker als ik het een tijdje heb laten ronddraaien en er niet actief aan heb gewerkt. Nieuws belandt ook in die storm.

Daar is natuurlijk een makkelijke oplossing voor: ga van Twitter af en lees het nieuws even niet. Je hebt er uiteindelijk niets aan als je blijft scrollen. Je kunt bijvoorbeeld doneren of iets delen, om zo op je eigen manier te helpen.

Maar dat voelt te makkelijk. Ik heb het privilege om even het nieuws uit te zetten zodat het mij niets doet, terwijl zoveel mensen dat niet kunnen. Dan is het minste wat ik kan doen toch blijven volgen wat er gebeurt?

Is het dan beter om een paar keer per dag op Twitter te kijken om alles te zien en daarbuiten het te negeren? Is het beter om te accepteren dat het tijdelijk mentaal minder goed gaat? Ik weet het niet. Maar gezien hoe dit jaar verloopt terwijl we nog niet eens halverwege zijn, is het verstandig om daar eens goed over na te denken.

Hoe ga jij om met deze balans? Heb je tips? Laat van je horen in de reacties!

