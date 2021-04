We zien onszelf voornamelijk via onze smartphonecamera, die ons ‘mooier’ maakt dan we echt zijn. Dat doet wat met je zelfbeeld.

Schoonheid en je smartphonecamera

Afgelopen week kwam ik een prachtige TikTok tegen. Een jonge dichter stelt in dit filmpje dat je jezelf alleen maar ziet via foto’s en de spiegel. Dat je jezelf nooit ziet als je glimlacht zodra je praat over iets waar je gepassioneerd over bent, of hoe je ogen schitteren door zonsopkomsten, koffie of puppies. Daarom moet je het nooit betwijfelen als iemand je mooi noemt, want diegene ziet die schoonheid elke dag.

Een prachtige gedachte die waarschijnlijk veel TikTokkers eventjes goed laat voelen over zichzelf. Maar ik denk niet dat we ons het vaakst via de spiegel of op foto’s zien, maar op ons smartphonescherm en die liegt tegen ons.

Bijna elke app waarmee je foto’s en video’s kunt maken heeft filters. Veel van deze filters veranderen de kleur in je omgeving een beetje voor een iets andere vibe. Minder duidelijk is dat deze filters ook je huid egaliseren, je ogen iets meer laten schitteren en je tanden witter maken.

Beautyfilter

Sommige apps en smartphones spreken zelfs van een ‘beautyfilter’, een filter die je mooier maakt. De smartphones van Huauwei hebben zo’n filter vaak standaard ingeschakeld, waarna het moeilijk is om het compleet uit te schakelen. Ook Samsung had standaard een ‘Beauty Face’ modus voor zijn selfiecamera.

De effecten daarvan zijn al enkele jaren duidelijk. Men geeft het zelfs verschillende namen, zoals ‘selfie dysmorphia’ en ‘snapchat dysmorphia’. Ons zelfbeeld verandert door de manier waarop we ons zien via onze selfies.

Dat gaat natuurlijk niet alleen om filters. We fotograferen onszelf vaak ook alleen van bepaalde hoeken of met de perfecte belichting. Als we ons dan in de spiegel of in andermans foto’s zien, klopt dat niet met ons zelfbeeld. Mensen nemen soms zelfs een foto van hun gezicht met een filter mee naar de plastische chirurg om daar wat aan te doen.

Retoucheerfilter voor het gezicht

Onder andere Google en Snapchat zijn daarom gestopt met de term ‘beautyfilter’. Nu heet dezelfde functie ‘retoucheerfilter voor het gezicht’. Qua benaming is dat beter, maar het effect is niet minder.

De afgelopen week stond Kylie Jenner onder vuur, omdat ze haar foto’s zo opzichtelijk bewerkt. Kylie heeft met haar vele volgers een voorbeeldfunctie, waardoor deze kritiek terecht lijkt. Maar het is niet zo alsof we niet allemaal wel eens wat wegwerken of een filter over onze foto’s leggen. Inmiddels ziet een foto zonder filter er gewoon raar uit.

Het kan inderdaad lastig zijn om te geloven dat iemand anders jou mooi vindt, maar omdat we er niet zo uitzien als onze selfies wordt het ook steeds moeilijker om dat over jezelf te vinden.

