Column: Biologisch afbreekbaar smartphonehoesje in een plastic verpakking

Smartphonehoesjes zijn tegenwoordig biologisch afbreekbaar of zelfs composteerbaar, maar dan moeten ze niet in een plastic verpakking worden verzonden.

Biologisch afbreekbaar smartphonehoesje

Ik probeer mijn best te doen om duurzame alternatieven te kiezen voor plastic verpakkingen. Zo heb ik mijn shampoofles vervangen voor een shampoobar. Het flosdraad is vervangen voor houtskooldraad in een hervulbare glazen verpakking, die na een week al kapot viel. En ik heb milieuvriendelijke vaatwastabletten die los in een kartonnen doos worden verstuurd, zodat het poeder al door door het hele huis ligt zodra je de doos van de (nu) fris ruikende pakketbezorger in ontvangst neemt.

Toen ik een nieuw smartphonehoesje nodig had, vond ik dat ik daar ook wat anders mee moest doen. Elk jaar worden er miljarden smartphonehoesjes gemaakt. Deze hoesjes moeten namelijk niet alleen je dure toestel beschermen, maar zijn ook een statement. Een leuke accessoire die je om kunt wisselen. Al dat plastic belandt op de vuilnisbelt.

Ik koos voor een biologisch afbreekbaar hoesje. Wit, maar met van die spikkeltjes erin. Net zoals in duidelijk gerecycled papier. Met zulk papier dacht je vroeger al dat je reuze goed bezig was, dus dan moet het met zo’n hoesje ook wel goed zitten. Het was geen goedkoop hoesje, maar dat heb ik er dan wel voor over om mijn geweten te sussen.

Plastic verpakking

Toen het hoesje twee dagen later door de brievenbus werd geschoven, zat het in een mooi, zwart, kartonnen doosje. Je betaalt toch voor die customer experience en het gevoel van luxe. Maar in het doosje werd het hoesje nog beschermd door extra zacht, plastic verpakkingsmateriaal.

Nu verbaas ik mij allereerst dat een hoesje dat gemaakt is om mijn dure smartphone te beschermen, zelf nog bescherming nodig heeft. Als zo’n hoesje niet eens een ritje met de postbode zonder kleerscheuren kan overleven, hoe moet het dan mijn toestel beschermen als ik ‘m voor de zoveelste keer laat vallen omdat m’n handen te glibberig zijn van al die producten zonder plastic verpakking?

Als je jouw biologisch afbreekbare product in plastic verpakt, valt die hele illusie weg dat ik de persoonlijk de wereld red van klimaatverandering door een enkel duurzaam hoesje te kopen.

Kurk

Toen ik wat meer informatie ging opzoeken, met hopelijk het verlossende antwoord dat de verpakking stiekem eetbaar is of iets dergelijks, liet de hoesjesmaker op zijn website niet eens los welk biologisch afbreekbaar materiaal is gebruikt.

Niet dat ik de makers niet geloof, maar het is wel heel makkelijk om ergens ‘duurzaam’ en ‘biologische afbreekbaar’ op te plakken, zodat types zoals ik die kopen zonder echt onderzoek te doen. Want wat betekent ‘volledig biologisch afbreekbaar’ in de praktijk? In welke setting? En in hoeveel tijd?

Er zijn tegenwoordig ook composteerbare smartphonehoesjes verkrijgbaar die volledig van plantaardige materialen of van kurk zijn gemaakt, maar vaak worden die hoesjes in verre landen geproduceerd, waardoor ze weer een lange, vervuilende reis moeten maken om bij jou aan te komen. De wereld redden word je zo wel heel moeilijk gemaakt.

