Column: Buitengesloten 2: Deze keer is het digitaal

Na één keer buitengesloten te worden gebeurt je dat toch niet een tweede keer? In de sequel: fysiek en digitaal voor een dichte deur.

Buitengesloten: The Sequel

Lees je mijn wekelijkse column op Android Planet al een tijdje, dan heb je vast wel meegekregen dat ik mezelf vorig jaar heb buitengesloten. Een domme fout, omdat ik de sleutel binnen had laten liggen toen ik mijn jonge puppy ging uitlaten. In paniek tikte ik op het eerste resultaat van Google en liet ik mij oplichten door een slotenmaker. Dat zou me niet nog eens gebeuren. Of toch?

Sinds die gebeurtenis let ik extra goed op dat ik elke keer mijn sleutels meeneem zodra ik mijn huis verlaat. Dat was afgelopen week in mijn nieuwe woning ook het geval. Ik was weer met mijn hondje (inmiddels wat groter) buiten en wilde naar binnen. Maar toen ik de sleutel in het slot deed en draaide, gebeurde er niets. Geen klik, geen tik, geen openslaande deur. De sleutel kon niet eens meer uit het slot.

Laat ik voorop stellen dat het deze keer niet mijn schuld was. Het slot was stuk. Ik moest met behulp van buurtbewoners (een leuke manier om die te leren kennen) inbreken in mijn eigen huis. En in een sterk voorbeeld van persoonlijke groei, heb ik deze keer zelf het slot vervangen.

Back-up successful

Maar dat is niet de enige manier waarop ik de afgelopen weken was buitengesloten. Tussen het klussen en verhuizen door, moest ik mijn smartphone vervangen. Het oude toestel was ik kwijt voordat ik de nieuwe kreeg, maar ik had enkele dagen eerder nog gewoon een back-up gedaan toen ik nog wifi had.

Blijkbaar waren mijn codes voor tweefactorauthenticatie niet gebackupt. Hoewel ik honderd procent zeker weet dat mijn 2FA-app in de afgelopen maanden een keer ‘back-up successful’ heeft laten zien nadat ik was ingelogd, zijn de codes toch niet bewaard. Dan ben je plots op een hele hoop plekken buitengesloten.

Inmiddels kan ik bijna al m’n accounts weer in, maar het voelt toch als een goede waarschuwing. Net zoals het slim is om een sleutel aan een familielid of buren die je vertrouwt te geven, moet je ook zorgen dat je digitale sleutels een back-up hebben. Eentje die niet kan falen, als de partij waar jij ze opslaat verstek laat gaan.

Goede buur

Het contact met de klantenservice liet ook te wensen over. Als reactie kreeg ik enkel te horen dat er geen back-up is gemaakt. Een dag later kreeg ik een email met de vraag of Katrina van de klantenservice mij daarmee goed geholpen had. Ik wou het eerst negeren, maar besloot toch terug te mailen dat ik er niets aan heb gehad.

“We verontschuldigen ons voor het ongemak”, was de enige reactie. Met de volgende dag weer een email van Katrina met de vraag of ze mij goed had geholpen en een dag daarna een email van Jeff met een feedback-formulier. Zo blijkt dat oude gezegde toch echt waar: beter een goede buur, dan een verre klantenservicemedewerker.

