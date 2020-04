Column: Zonder alle chat-apps was ik nu eenzaam

We zitten allemaal zoveel mogelijk thuis, maar met chat-apps en bel-apps voelt de lockdown toch niet zo eenzaam als het had kunnen zijn.

Chat-apps en corona

Nu de maatregelen rond het coronavirus voorlopig worden verlengd, ben ik extra dankbaar voor hoe makkelijk het tegenwoordig is om met elkaar in contact te blijven. De afgelopen jaren bleven de aantallen berichten-apps maar groeien en dat constant bereikbaar zijn is slopend voor je concentratie en nachtrust. Maar nu ben ik juist dolblij om de optie te hebben.

Als ik dat niet had, zou ik deze lockdown veel slechter ervaren. Zeker omdat ik alleen woon en mijn hond niet de beste gesprekspartner is. Ik vraag hem wel eens of hij zich druk maakt over de hele coronacrisis, maar als hij dan gaat kwispelen en m’n gezicht likt kan ik hem echt niet meer serieus nemen.

Door met vrienden in een chat-app te zitten, heb je veel meer het idee dat je deze periode samen beleeft. Er over te praten helpt om de spanning te verminderen. Dan bedoel ik niet dat je met willekeurige mensen op Twitter contact zoekt die roepen dat 5G de veroorzaker is van het coronavirus en dan met Robert Jensen-filmpjes gaan strooien, maar met je echte vrienden die in hetzelfde schuitje zitten (en hopelijk wat slimmer zijn).

Skype

Het is tevens nu de enige manier waarop ik in contact kan komen met mijn moeder. Zelfs van een afstandje is dat namelijk niet meer mogelijk. Zij is één van de ouderen in een tehuis waar niemand op bezoek mag komen. Nu wordt ze daar goed verzorgd en vermaakt, maar natuurlijk wil je ook wel eens je moeder zien.

Sinds kort is een tablet in het tehuis aangeschaft, zodat videogesprekken via Skype mogelijk zijn. Dat loopt niet allemaal even soepel, maar het geeft ons toch de mogelijkheid om elkaar zo nu en dan even te zien. Zonder deze technologie zou ik nog sneller uit haar brein verdwijnen.

Corona-app

Ik ben ook net als vele anderen sip dat evenementen niet doorgaan. De verschillende Pride-parades zijn voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar. Toch vind ik het waanzinnig om te zien hoe organisaties, bedrijven en evenementen nu digitale alternatieven bedenken met behulp van alle technologische middelen die voorhanden zijn.

Maar hoe blij ik ook ben met al die technologie in mijn broekzak, heb ik bijzonder weinig vertrouwen in de komende corona-app. Het is natuurlijk goed dat er aan verschillende middelen wordt gedacht om de verspreiding van het virus tegen te houden, maar er zijn nu al zoveel problemen met de eerste opzetjes van deze app. Ook zitten er veel haken en ogen aan het hele concept. Zoals hoeveel mensen het moeten gebruiken om nuttig te zijn, en hoe beperkt bluetooth eigenlijk is. Zowel in bereik als stabiliteit.

Dat Apple en Google samenwerken om de technologie achter de apps mogelijk te maken, is natuurlijk uniek en hoopvol. Techbedrijven komen samen om te doen wat ze kunnen. In het geval van het coronavirus ligt de oplossing echter niet in de smartphone, maar de middelen om deze periode door te komen.

