Column: En nu houden we plots toch weer van bellen?

De afgelopen jaren is bellen enorm in populariteit afgenomen, maar nu toont Clubhouse dat we toch nog graag met elkaar praten.

Maakt Clubhouse bellen weer populair?

Bellen is in de afgelopen periode enorm in populariteit gedaald. Zeker als ik in mijn directe omgeving kijk. Ik heb het natuurlijk niet over telefoontjes van bedrijven die je proberen te scammen met lagere energieprijzen, want die gaan met volle energie onophoudelijk door. Ik bedoel persoonlijke gesprekken via de telefoon.

Iemand opbellen voelt voor veel millennials als een ruwe inbreuk op hun dag. Waar ze ook mee bezig zijn, hun telefoon gilt omdat jij zo graag nu met ze wil praten.

Tevens heerst er bij veel mensen telefoonangst. Dat was zelfs duidelijk bij mijn opleiding Journalistiek jaren geleden. Docenten moesten de studenten echt aanmoedigen om ze te laten bellen voor hun artikelen. Zelf geef ik ook de voorkeur aan mailen en appen, maar als je echt iets gedaan wil krijgen blijft bellen altijd de snelste manier.

Clubhouse

Je zou denken dat bellen langzaam verdwijnt in de maatschappij, maar nu blijkt de nieuwe app Clubhouse enorm populair te zijn onder generatie-z. Met Clubhouse kom je in een kamer terecht waar je met anderen kunt praten. Geen video, maar pure audio.

Mogelijk komt de populariteit door het exclusieve karakter van de app. Je hebt een uitnodiging nodig om mee te doen en dat maakt nieuwsgierig. Toch is dat absoluut geen garantie voor succes. Ken je Google Wave nog? Iedereen wilde een invite, maar toen iedereen er eenmaal in zat viel het netwerk dood.

Als de app niet snel naar Android komt, is Clubhouse mogelijk ook al overleden voordat wij er gebruik van kunnen maken. Toch zal het niet zo’n vaart lopen. Ik denk en hoop dat Clubhouse een lang leven mag hebben, want het is een bijzonder leuke dienst vol toffe toepassingen.

Open mic

In de basis is een Clubhouse-room een soort live podcast, met een gesprek tussen mensen waar jij naar kunt luisteren. Door je handje op te steken laat je weten dat je mee wil praten. De hosts kunnen dat toelaten. Het is dus niet zo dat je binnenvalt en direct wat moet zeggen. De app heeft tevens iets bijzonders, omdat de gesprekken op Clubhouse horen te blijven. Je moet er dus bij zijn om het mee te maken. In de praktijk blijkt de dienst helaas zo lek als een mandje.

Hoewel Clubhouse nu wordt overstroomd door mensen die talks houden vol termen als purpose, mindset, strategies en growth, kun je ook talloze andere interessante toepassingen vinden. Goede gesprekken, open mics waar mensen hun gedichten voordragen aan een publiek of mensen die samen naar dezelfde lo-fi-muziek luisteren tijdens het werk.

Ik had gehoopt dat nieuwe generaties zich inmiddels meer druk zouden maken om hun privacy, maar het blijkt maar weer dat de nieuwste hype en erbij horen belangrijker zijn dan je gegevens.

