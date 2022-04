Column: Het wordt hoog tijd om die kabel door te knippen

In Nederland heeft nog een grote meerderheid kabeltelevisie, terwijl we uit zoveel streamingdiensten met kwaliteitsseries en -films kunnen kiezen en live tv kunnen streamen. Het wordt hoog tijd om te cordcutten.

Cordcutten in Nederland

Sinds de mogelijkheid er was om internet zonder televisie te nemen, heb ik geen tv-abonnement meer. Met al die streamingdiensten op de markt dacht ik dat veel mensen dat ook niet hadden. Wat schetst mijn verbazing: nog maar twaalf procent van alle Nederlanders heeft geen tv-abonnement.

Het aantal ‘cordcutters’ in Nederland stijgt wel. Drie jaar geleden had volgens Telecompaper nog maar zes procent van alle Nederlanders geen tv-abonnement meer. Een verdubbeling in drie jaar. Vermoedelijk gaat dat in de komende jaren alleen maar stijgen, want wat mij betreft kan reguliere televisie echt niet meer tegen het gemak en aanbod van streamingdiensten op.

Met de komst van ViaPlay in Nederland is zelfs een groot deel van sport op televisie vertrokken naar streamingdiensten. Ik volg dat zelf niet en heb via sociale media meegekregen dat er veel kritiek is, maar toch zijn er al twee miljoen mensen wezen kijken.

Ouderwets

Ik snap het ook wel. Televisie is er altijd al geweest en voelt comfortabel. Je kunt ‘s avonds even lekker zappen of het nieuws op een vast tijdstip kijken. Maar waarom laat je nog een zender voor jou bepalen wat je om welke tijd kijkt, terwijl je op elk moment een serie of film kunt aanzetten die precies bij jouw smaak past, zonder dat je elk half uur word onderbroken door vijf minuten aan reclame?

Met HBO Max erbij is mijn kijklijst weer enorm gegroeid. Ik heb niet eens de tijd om reguliere televisie te kijken. Als er iets is van de Nederlandse televisie dat ik echt wil zien, kan dat via de NPO-app of zelfs live via NLZiet. Mits die dienst zoals afgelopen week geen storing heeft van 33 uur lang natuurlijk.

Geen televisie bij je internetabonnement nemen scheelt volgens de Consumentenbond zo tussen de 10 tot 25 euro per maand. Daarvoor kun je een abonnement nemen op NLZiet, Prime Video, HBO Max en Videoland.

Zoveel zenders

Er valt wat voor te zeggen dat de talloze streamingdiensten die we inmiddels hebben te vergelijken zijn met de verschillende zenders op televisie, maar dat je nu voor elke zender apart moet betalen. Daarnaast is het aanbod zo groot dat het lastig kan zijn om te moeten kiezen. Met kabeltelevisie wordt er lekker ontspannen voor je gekozen.

Het is ook absoluut niet te doen om een abonnement op al die diensten te nemen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Neem gewoon de ene maand de ene en de volgende maand de andere dienst. Dan bespaar je niet alleen, maar is het aanbod per avond ook een stuk minder overweldigend.

HBO Max probeerde de afgelopen weken met ‘levenslang korting als je direct een abonnement neemt’ ervoor te zorgen dat je niet meer wisselt, maar hier is een lifehack: om de maand HBO Max nemen is net zo goedkoop.

