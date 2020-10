Column: Voor wie download jij de corona-app?

De Nederlandse corona-app is inmiddels beschikbaar, maar er klinkt nog veel weerstand. Dit is waarom ik de app na eerdere kritiek wel download en het jou ook aanraad.

Corona-app downloaden of niet

De maatregelen rond het coronavirus zijn aangescherpt en we zitten nu in een gedeeltelijke lockdown. Om de verspreiding verder tegen te gaan, hebben we voortaan ook een app: CoronaMelder. In tegenstelling tot wat grappenmakers op Twitter beweren, is het met deze app niet de bedoeling om zoveel mogelijk te verzamelen zoals in Pokémon GO.

In mijn columnreeks heb ik mij eerder dit jaar kritisch geuit tegenover de app, die toen nog in de maak was. Bovenal vanwege zorgen over privacy. Daar gaat namelijk wel eens wat mis. Privégegevens van 58.000 gebruikers van de NL Alert-app waren bijvoorbeeld eerder in handen gekomen van een derde partij. Daarvoor was er een back-up met 6,9 miljoen donorformulieren plots verdwenen. Dan kan het toch niet goed gaan met een corona-app vol gevoelige informatie, die zo snel mogelijk gemaakt moet worden?

Toen zei ik dat ik de app waarschijnlijk wel zou downloaden, omdat ik veel doe om zelf niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Maar het anderen aanraden? Dat is een ander verhaal. Inmiddels is de app verkrijgbaar en geactiveerd. Ik heb ‘m geïnstalleerd en raad toch iedereen aan om dat ook te doen.

Omdraai

Er wordt alles gedaan om de app zo transparant mogelijk te houden. Het gebruik van bluetooth heeft zijn beperkingen, maar wordt juist gebruikt om contactmomenten te registreren zonder informatie over je identiteit en locatie op te slaan.

Als je lang genoeg bij iemand in de buurt met de app bent, worden er codes tussen de telefoons uitgewisseld. Jouw opgeslagen codes van de afgelopen twee weken worden naar een server gestuurd als je aangeeft besmet te zijn na een test. De app op andere smartphones kijkt op de server of hun code er tussen staat.

Je identiteit wordt dus niet opgeslagen of verzonden. Nu hoor ik de critici al denken: waarom trap je daar in? Waarom vertrouw je dat? Maar wat ik bovenal belangrijk vind, is dat de app volledig open source is. Dat betekent dat iedereen de code van de app kan inzien om te bekijken of er geheime achterdeurtjes in zitten, of dat er toch meer gegevens worden verstuurd dan de overheid zegt.

Terughoudendheid

Toch klinkt er nog veel terughoudendheid. Onder andere in de reacties die wij ontvangen op onze berichten over de corona-app. Een blik onder een bericht op Facebook geeft onder andere ‘ik weet zeker dat hij niet veilig is’, ‘ik wil mijn gegevens niet op straat’ en ‘steek die app maar op een plek waar de zon niet schijnt’.

Daarom vind ik het sterk dat de overheid de app promoot met de campagne ‘Voor wie download jij de CoronaMelder?’. De app installeer je niet voor jezelf, maar bijvoorbeeld om je opa of oma niet te besmetten. Dat is waarschijnlijk niet genoeg om de echte sceptici te overtuigen. Dat zie je nu ook met mondkapjes. Die draag je ook niet voor jezelf, maar om anderen niet te besmetten. Toch weigeren nog veel mensen om een mondkapje te dragen. Weet ik in ieder geval precies wie alleen aan zichzelf denkt en ik het beste kan ontwijken.

Ik download de app onder andere voor mijn moeder, die in een tehuis vol met kwetsbare mensen woont en ik graag nog wil zien voordat ze niet meer weet wie ik ben. Voor wie download jij de app?

Meer columns

