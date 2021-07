Column: Apps helpen ons uit de coronacrisis en er weer in

Apps hebben een grote rol in de manier waarop we in Nederland met het coronavirus omgaan. Dat ging goed, maar lijkt nu helemaal fout te gaan.

Corona-apps falen ons

Afgelopen week kreeg ik mijn eerste vaccinatie. Tussen het moment dat ik mijn auto parkeerde en in de wachtruimte zat om te zien of ik directe bijwerkingen van de prik kreeg, zaten nog geen twee minuten. Toch viel me tijdens het daadwerkelijke zetten van de prik iets op.

Niet de naald zelf, want die voel je nauwelijks. In de dagen na de prik kreeg ik gelukkig lichte bijwerkingen, want anders ging ik zelfs twijfelen of de GGD-medewerker mis had geprikt. Het was een poster die waarschuwde dat als we selfies in de wachtruimte maken, we ervoor moeten zorgen dat anderen er niet zichtbaar op staan.

Dat is geen overbodige waarschuwing. De vaccinatieselfies verspreiden zich als een virus over sociale media. Iedereen moet even op de foto met hun schouderpleister. Ik deed ook mee op mijn Insta, dus mij hoor je niet klagen. Toch is het één van de vele voorbeelden van de rol die de smartphone speelt tijdens deze hele coronacrisis.

CoronaMelder

Dat begon natuurlijk allemaal met CoronaMelder. In een unieke samenwerking tussen Google en Apple werd er technologie ontwikkeld om contactmomenten te registreren, terwijl onze identiteit veilig bleef. Er ontstond veel wantrouwen over de Nederlandse app die van deze technologie gebruikmaakt. Mensen die al hun informatie op Facebook gooien, werden plots bezorgd over hun privacy.

Op zich een goed teken, behalve dat de CoronaMelder-app eigenlijk heel erg goed in elkaar zit. Zo is de app open source, waardoor iedereen kan meekijken met de code. Ook werkt de technologie achter de app daadwerkelijk.

Maar hoe nuttig is het? De app blijkt maar op minder dan drie miljoen telefoons te staan. Uit onderzoek is tevens gebleken dat zes van de tien mensen die in de app een melding krijgt, zichzelf niet laat testen. Waarom heb je de app dan geïnstalleerd?

Op z’n minst heeft de app geholpen om de verspreiding van het coronavirus iets in te dammen, maar dat is niet te zeggen over CoronaCheck.

CoronaCheck

In deze app kun je sinds kort een qr-code aan laten maken. Hiermee bewijs je dat je recentelijk een negatieve testuitslag hebt gehad, of bent gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarmee kun je dus in theorie veilig naar bijvoorbeeld de club.

Klinkt goed, behalve dat de app al een dag na je vaccinatie zo’n code geeft. Het gaat er dus niet om wanneer je vaccinatie je beschermt tegen het virus, waar weken overheen kan gaan, maar om wanneer de vaccinatie is geregistreerd. Dat betekent dat een hele hoop mensen nog praktisch onbeschermd met elkaar gaat feesten, terwijl er veel besmettelijker varianten van het coronavirus rondgaan.

Daar komt ook nog eens bij dat er massaal gesjoemeld wordt met de codes. In theorie moet men controleren of de gegevens die via de qr-code worden gecommuniceerd kloppen met een identiteitsbewijs. Maar denk je nou echt dat clubs zich daar druk om maken? Die willen geld verdienen na een jaar dicht zijn. Op deze manier helpt deze app ons alleen maar weer een nieuwe coronacrisis in.

