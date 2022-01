Column: Geef kennis over corona-apps eens een booster

Haal je een boosterprik, dan moet je die nog handmatig toevoegen aan de CoronaCheck-app. Waarom wordt dat niet beter gecommuniceerd?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kennis over apps een booster geven

Zoals veel mensen heb ik een boosterprik laten zetten. Een derde vaccinatie om de antilichamen in mijn lichaam weer wakker te schudden. Deze keer in een andere stad, want het systeem om afspraken te maken voor zo’n prik is ondoorgrondelijk chaotisch. Leeftijdsgroepen gaan door elkaar, priklocaties zijn ver weg en als je het scherm refresht krijg je vaak hele andere opties.

Maar het was op locatie gelukkig goed geregeld, met een enorme parkeerplaats vol af en aan rijdende mensen die zich lieten vaccineren of om de hoek een coronatest deden. Het was als een geoliede machine.

Opvallend detai vond ik dat iedereen hun sms’je van de GGD moest laten zien waarin de afspraakbevestiging staat. Ook de oude man voor mij, die onhandig zijn oude telefoon tevoorschijn haalde om te zoeken waar die sms-functie nou ook alweer zat. Het is een voorbeeld van hoe er wordt verwacht dat iedereen maar weet hoe telefoons en apps werken.

Geen foldertje

De persoon die mij vervolgens prikte was super vriendelijk. Hij vroeg of de linkerarm goed was en vertelde dat ik bij pijn in de arm deze beter kon bewegen dan masseren. En uiteraard werd ik na afloop uitgelegd dat ik nog een kwartiertje moest zitten in de wachtruimte met mijn mondkapje naar beneden.

Wat miste was informatie over hoe je die booster vervolgens toevoegt aan de CoronaCheck-app. Als je deze in de app wil hebben, moet je dat namelijk handmatig nog even doen. Daar wordt met geen woord over gerept op zo’n priklocatie. Daar zou iedereen toch op z’n minst een foldertje over mee moeten krijgen?

In plaats daarvan moet men eerst bewust worden gemaakt van het feit dat de booster niet automatisch in de app verschijnt, bijvoorbeeld via sociale media. Vervolgens moeten ze zelf op zoek naar een plek waar uitgelegd wordt hoe dat kan (zoals bij ons).

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Reizen

Het is niet alsof dit om een onbelangrijk feitje gaat. Deze app moet je hebben om mee te kunnen doen in de samenleving, of om op reis te kunnen. Waarschijnlijk moet je snel verplicht een booster hebben om vrij door de EU te reizen zonder jezelf elke keer te hoeven testen. En om dat te bewijzen moet het in de app staan, of je moet het ergens uitprinten. Dat op het laatste moment doen, bijvoorbeeld als je op het vliegveld staat, is een recept voor problemen. Je zal net zien dat op dat moment DigiD niet werkt. Als je überhaupt je wachtwoord nog weet.

Als je dit leest voelt het waarschijnlijk niet als een groot probleem, maar dat komt omdat jij natuurlijk veel weet over smartphones en apps. Er zijn ook verrassend veel mensen die dat niet weten. Zoals die oude man voor mij die met zijn telefoon aan het prutsen was om die sms tevoorschijn te halen.

Door zoiets als een booster toevoegen aan een corona-app als vanzelfsprekend te zien of de instructies alleen online te plaatsen, vergroot je alleen maar de kloof in de samenleving tussen de tech-savy mensen en hen die er weinig vanaf weten.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.