Column: Maar heb je een coronapas nodig voor de metaverse?

De metaverse gaat hoe dan ook een deel van onze toekomst bepalen, maar op welke manier? En heb je een coronapas nodig?

Lees verder na de advertentie.

Coronapas in de metaverse

We weten niet wanneer en niet precies op welke manier, maar de metaverse gaat hoe dan ook een rol spelen in onze toekomst. Bedrijven struikelen over elkaar heen om deze ‘opvolger van het internet’ te starten.

De metaverse lijkt een oplossing voor een hoop problemen. In de metaverse hoef je bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand te houden en geen mondkapje op te doen. Al zul je met het wisselende coronabeleid van de overheid ongetwijfeld een coronapas moeten laten zien voordat je binnenkomt.

De naam metaverse is alleen een beetje ongelukkig gekozen. De naam werd voor het eerst gebruikt in het boek Snow Crash van Neal Stephenson uit 1992. De metaverse is daar ook de opvolger van het internet, waar je via een virtual reality-bril in stapt als een avatar. Klinkt cool toch? Behalve dat de metaverse in die wereld is ontstaan, omdat de economie wereldwijd is ingestort en niet langer overheden, maar bedrijven het voor het zeggen hebben.

Ready Player One

Ready Player One wordt ook vaak aangehaald als een ideaal voorbeeld van een gedeeld universum, waar je via een vr-bril binnenstapt en de mogelijkheden eindeloos zijn. Maar de wereld buiten deze virtual reality-droom staat op instorten, vol chaos en armoede dankzij klimaatverandering. Ik kan mij niet voorstellen dat dit de toekomst is die techbedrijven voor ogen hebben.

Meta (voorheen Facebook) probeert de term metaverse nu te claimen en zich als leider te positioneren, maar het is onwaarschijnlijk dat alle techbedrijven het eens worden over één metaverse. Iedereen heeft er eigen ideeën over. Het Chinese Tencent heeft bijvoorbeeld minstens zulke ambitieuze plannen als Meta, maar ook Microsoft, Epic Games, Roblox en andere partijen zijn ermee bezig.

Het kan niet anders dan dat de metaverse een chaos wordt. Of er komt een enkele gedeelde metaverse waar iedereen hoort te zitten om nog mee te kunnen in de maatschappij, of we krijgen meerdere metaverses zoals de sociale mediaplatformen van nu.

Waar in investeren?

Mensen lijken nu al te willen investeren in die mogelijke toekomst. Dat klinkt logisch. Je kunt nu investeren in je fysieke huis, terwijl de markt in de toekomst kan instorten. Of je investeert in je metaversehuis als plek zonder limieten. Je kunt kunst ophangen in je fysieke huis, of een NFT ophangen in je metaversehuis die nooit last krijgt van een overstroming.

Toch investeer ik voorlopig liever in deze fysieke wereld. Zolang die nog blijft bestaan, want men lijkt hun best te doen om ook de apocalyptische toekomst geschetst in science fiction werkelijkheid te maken. Niet alleen de toffe technologie, maar ook die vervallen aarde op de achtergrond.

Het ultieme voorbeeld daarvan is Warner Bros. dat NFTs met avatars van The Matrix: Resurrections gaat verkopen. Je weet wel, die filmserie over een verwoeste wereld waar mensen niets meer zijn dan batterijen die worden vermaakt met een simulatie?

Specifiek deze filmreeks wordt gebruikt om NFTs te verkopen, een milieubelastende technologie om de rechten op een digitaal voorwerp in handen te krijgen. De gemiddelde NFT heeft volgens schattingen een ecologische voetafdruk van 211kg CO2. Dat komt neer op duizend kilometer met een auto rijden. Als we zo doorgaan kijken we straks met weemoed terug naar de tijd dat de coronapas een van onze grootste problemen was.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.