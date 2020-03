Het is heel makkelijk om nu elk detail over de coronacrisis tot je te nemen, maar is dat slim? Dat is een ander verhaal.

Informatieoverload coronavirus

Het leven draait de afgelopen week voornamelijk om het coronavirus. Ook bij mij. Zelfs terwijl ik normaal al grotendeels thuiswerk. Ik mag bijvoorbeeld niet langs bij mijn kwetsbare moeder en andere plannen kunnen niet doorgaan.

Ik heb tevens al de hele week hoofdpijn en lichte verkoudheidsklachten. Mogelijk is het hooikoorts, mogelijk is het stress en mogelijk is het wat anders. Toch wil ik geen risico lopen dat ik onverhoopt iemand aansteek, dus blijf ik binnen.

Inmiddels zijn boodschappen echter nauwelijks meer te bestellen via de verschillende apps door de hamsteraars. Ik had nog net op tijd een bestelling bij Picnic gedaan. De jongen die de spullen kwam bezorgen zei nog netjes ‘ik mag eigenlijk de tasjes niet aangeven’ vlak voordat hij mij de tasjes aangaf.

Het valt de momenten dat ik buiten ben ook op hoe weinig men rekening houdt met het ‘social distancing’. Het idee is dat we zo min mogelijk naar buiten moeten gaan en minimaal anderhalve meter van elkaar afstand moeten houden om de verspreiding van het virus te vertragen. Men lijkt razend laconiek om de hele gebeurtenis.

De andere kant

Toch kan de reactie naar de coronaciris ook naar de andere kant uitslaan en ik denk dat ik daar ben beland. Leef je grotendeels online, dan stopt de informatie over het coronavirus nooit. Via sociale media krijg je berichten van over de hele wereld mee, nieuwsdiensten hebben liveblogs, chats gaan over nauwelijks wat anders.

Daar komt ook nog eens bij dat elk bedrijf waar je ooit contact mee hebt gehad nu een e-mail stuurt over de gevolgen van het coronavirus. Zowel als ze dicht gaan, als ze open blijven of als ze speciale maatregelen nemen. Heb je tien jaar geleden ergens een fietsbel gekocht, dan krijg je zelfs nu nog een e-mailtje. Het is praktisch dezelfde lawine aan berichten als tijdens de invoering van GDPR.

Afstand

Zit je veel op sociale media, dan krijg je de hele dag door dingen mee, zonder dat je de tijd krijgt om het te verwerken. De berichten en artikelen over het coronavirus hadden de afgelopen dagen echter een dermate groot effect op mij, dat het ongezond werd. De druppel was een zeer gedetailleerd en doodeng nieuwsartikel over wat de gevolgen van het coronavirus kunnen zijn voor mensen van mijn leeftijd. Ik was er urenlang naar door.

Nu lijkt angst mij een gezonde reactie op de gebeurtenissen, maar je moet er niet in doorslaan. Ik heb er daarom voor gekozen om wat meer afstand te nemen. Niet meer alles bijhouden en lezen, maar wellicht een of twee keer dag even te kijken en het daarbij laten.

Nu ben ik mij er goed van bewust van dat deze column ook weer het zoveelste bericht over het coronavirus in je timeline is. Iedereen die deze column dus niet leest geef ik groot gelijk. Naast social distancing is social media distancing helemaal zo gek nog niet in deze tijd.

