Column: Natuurlijk zijn we bang voor het coronavirus

Het coronavirus heeft allerlei onvoorziene gevolgen op de korte en de lange termijn. Zeker in de tech-industrie. Maar hoe terecht is onze angst ervoor?

Bang voor het coronavirus

Het coronavirus is eng. Het dodental stijgt en elke keer als er een nieuwsbericht opduikt dat er een besmetting is geconstateerd in een nabijgelegen land, is het toch even schrikken.

Bovenal gaat het hier om mensenlevens en niets is belangrijker dan dat. Maar als we het hebben over technologie, want daar praten we nou eenmaal over op deze website, dan zijn de gevolgen ook behoorlijk. Denk alleen al aan het annuleren van grote smartphonebeurs MWC. Dat is een evenement waar wij als redactie en mogelijk jij als bezoeker al lang naar toe hebt geleefd.

Effecten

Maar dat is de korte termijn. Op de langere termijn is de kans groot dat nieuwe producten worden vertraagd, slecht verkrijgbaar zijn of wellicht duurder worden dan anders. De grote bedrijven gaan dat voelen in hun portemonnee en jij misschien ook. De effecten van het coronavirus zijn een direct gevolg van hoe globaal we tegenwoordig werken. We reizen makkelijker overal naar toe en onze apparaten hebben onderdelen die uit allerlei landen komen.

Hier in Nederland zijn nu ook al effecten merkbaar. Op een of andere manier zijn in racistische uitingen over Aziatische mensen hier vaak algemeen geaccepteerd. Het feit dat het coronavirus in China is gestart is voor veel mensen een reden om extra lelijk te zijn. De hoeveelheid nare grappen en opmerkingen stijgt. Mensen worden uitgescholden en men ontwijkt Aziatische mensen want ‘je weet maar nooit’.

Hoewel het absoluut geen excuus is voor het bovenstaande, is het coronavirus eng. Dat men daardoor de coronabiertjes in de supermarkt laat staan is natuurlijk maf, maar hoe moet je er wel op reageren?

Griep

Zeker via sociale media worden de meest angstaanjagende berichten over het virus verspreid. Het meeste daarvan is natuurlijk helemaal niet waar. Net zoals hoe mensen over elkaar heen vallen als er een ramp is of dreigt te gebeuren. Bijvoorbeeld toen niet zo lang geleden twee treinstations werden ontruimd en er op Twitter en Facebook al razendsnel leugens viral gingen.

Maar is de angst terecht? Het virus is vergeleken met de griep niet gevaarlijker. Wist je dat er jaarlijks tienduizenden mensen overlijden door influenza? Relatief gezien valt het dus mee, hoewel dat raar is om te zeggen over een virus dat al duizenden mensen het leven heeft gekost.

Het enge ligt voor mij in het idee dat het maar een kwestie van tijd is tot een dergelijk onbehandelbaar virus daadwerkelijk een groot deel van de bevolking zal uitroeien. Maar dat is wellicht niet iets om het op een zaterdagochtend over te hebben.

Ben jij bang voor het coronavirus? Baal je van MWC? Praat mee door van je te laten horen in de reacties!

