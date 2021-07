Column: Wat er gebeurt op dating-apps blijft op dating-apps

Op dating-apps zoals Tinder, OkCupid en Happn ben je het meest kwetsbaar en daar wordt volop misbruik van gemaakt.

Lees verder na de advertentie.

Waar is de dating-apps privacy?

Er zijn weinig platformen zo gevoelig als dating-apps. Je plaatst jezelf op zo’n app, met de kwetsbare boodschap dat je op zoek bent naar iemand anders. Je vertelt wat over jezelf en kiest foto’s uit.

Je zegt: dit ben ik, en vervolgens laat je mensen naar links of rechts swipen op je profiel. Deze apps lijken afgesloten en geven daardoor een veilig gevoel, maar zijn eigenlijk gewoon openbaar met alle gevolgen van dien.

Dating-apps worden steeds veiliger, maar dat is puur vanuit een technische oogpunt. Kaspersky heeft onderzoek gedaan naar de populairste apps, waaronder Tinder, Bumble, Happn en OkCupid. In 2017 was het bij de meeste apps nog erg makkelijk om data te onderscheppen, maar tegenwoordig is alles goed beveiligd.

Wel waarschuwen de onderzoekers voor andere privacyproblemen. Zoals het verbinden van sociale media aan het datingprofiel tijdens de registratie, waarna er allerlei data al automatisch wordt ingevuld. Het is met deze informatie voor anderen heel makkelijk om je buiten de dating-app om te vinden. Combineer dat met het feit dat veel dating-apps vragen om je exacte locatie te delen en je hebt een recept voor problemen.

Leedvermaak

Ik kan mij niet voorstellen dat de meeste mensen op deze apps zich hiervan bewust zijn. De reden waarom ik het daarnaast moeilijk vond om dating-apps te gebruiken, is dat er niet alleen andere singles te vinden zijn. Dan was het prima geweest, want dan weet je dat je beide op hetzelfde niveau zit en je hetzelfde doel hebt. De apps zitten ook vol met mensen die vooral op zoek zijn naar een lolletje.

Deze mensen vinden singles vooral leuk leedvermaak. Lekker door de profielen struinen, screenshotten of filmen en dat online plaatsen. Ik heb ook heus wel eens met vrienden gescrolled of een screenshot van een profiel naar iemand gestuurd toen ik nog met deze apps bezig was, maar dat is wat anders dan het openbaar delen.

Tinder Gold Medal

Een twitteraar (ik zal geen linkje plaatsen, omdat hij die aandacht niet verdient), kondigde trots aan Tinder Gold aangeschaft te hebben. Met Tinder Gold kun je jouw locatie veranderen als je in een gebied wil daten waar je op dat moment niet bent, of als je jouw exacte locatie niet wil prijsgeven. Deze twitteraar besloot voor het Olympisch-dorp te gaan.

Je kunt het al raden. De profielen van sporters die hij vond werden uitgebreid gescreenshot en publiekelijk op Twitter gezet. Daar kreeg de twitteraar zowel veel likes als veel kritiek op. Op die kritiek stelde hij dat als je met een bekende naam een openbaar profiel op een openbare app maakt, je accepteert dat dit gebeurt. Daarmee negeert de twitteraar even dat hij speciaal Tinder Gold hiervoor heeft genomen.

Het is een trend op sociale media waar ik geen fan van ben en je ziet het overal. Bijvoorbeeld op TikTok, waarbij het enige doel van de filmpjes is om mensen op dating-apps uit te lachen. Op Twitter waar mensen chats uit hun dating-apps plaatsen op zoek naar likes en retweets. Laten we dat gedrag niet normaliseren.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.