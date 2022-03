Column: Een digitale detox om je relatie met tech te onderzoeken

Benieuwd of je zonder je smartphone en andere tech kunt? Doe eens een dagje helemaal zonder als een digitale detox. Waarschijnlijk valt het allemaal wel mee.

Digitale detox: een dag zonder tech

Mijn vriend had het idee om een keer samen een hele dag zonder schermen en muziek te doen, om te kijken hoe dat is. Net zoals je na het sporten een rustdag nodig hebt, kan het goed zijn om onze hersenen rust te gunnen van alle prikkels de hele dag door.

Afgelopen zaterdag was het zover. De avond ervoor deden we onze smartphones helemaal uit en legden we die weg. De stekkers gingen uit de computers en zelfs de Google Nest Hub ging offline. De batterij van mijn Fitbit was toevallig net leeg, dus dat kwam goed uit.

De dag verliep voorspoedig. Dat komt deels doordat we deze vulden met klusjes. We hebben ons schuurtje opgeruimd, zijn in de tuin bezig geweest, hebben buiten in de zon gewandeld en een paar tripjes naar de wasstraat gemaakt om al dat Saharazand van onze auto’s te spoelen. Uiteraard zonder de radio aan te zetten. De enige muziek die we zaterdag hoorden, was het overdreven vrolijke en lange deuntje van de wasmachine.

Fantoomsmartphone

Blijkbaar heb ik de gewoonte ontwikkeld om even op mijn broekzakken te tikken om te voelen of ik mijn smartphone bij me heb. Dat deed ik ‘s ochtends vroeg al toen ik met de hond naar buiten stapte, maar ook op latere momenten tikte ik uit gewoonte even tegen mijn been om te controleren of het toestel er zat. Een soort fantoomsmartphone.

Verder viel dit experiment mij eigenlijk reuze mee. Het was pas ‘s avonds dat het een beetje vervelend werd. Ik werd moe en het boek dat ik las was te ingewikkeld om nog lekker ontspannen te kunnen lezen, terwijl mijn vriend zich nog goed vermaakte met zijn boek. En daar zit je dan. Wachtend tot we naar bed konden.

Maar ik ben er in ieder geval achter gekomen dat ik prima een dag zonder technologie kan, ook al is de verleiding nog zo groot. Want thuis zitten terwijl je omringt bent door apparaten is toch heel anders dan op vakantie zijn en niet eens de optie hebben.

Saai zonder tech

Bovenal is mijn conclusie dat het leven zonder tech een stuk saaier is. Ik ga bijvoorbeeld meerdere keer per dag met de hond naar buiten en loop dan vaak dezelfde route. Een podcast maakt zo’n wandeling dan een stuk vermakelijker. Koken gaat prima in de stilte, maar met muziek een beetje dansen en zingen tijdens het uien hakken is toch veel gezelliger? ‘s Avonds een serie of een film aanzetten is een uitstekende manier om te ontspannen voordat je naar bed gaat.

Daarnaast ben ik nu druk bezig met de game Elden Ring, wat één van de tofste, grootste en meest indrukwekkende games is die ik ooit heb gespeeld. In deze wereld overkom ik de grootste uitdagingen die eerder onmogelijk bleken, puur uit doorzettingsvermogen. Ik haal daar ongekend veel plezier uit en waarom zou ik mijzelf dat plezier ontzeggen?

Het was een interessant experiment om even een dag alle tech links te laten liggen. Dat ging makkelijker dan ik had gedacht. Het bevestigde voor mij dat mijn relatie met technologie niet giftig is en dat tech op bepaalde vlakken zelfs mijn leven verrijkt.

