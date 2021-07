Column: Waarom meer sociale apps dislikes nodig hebben

Twitter laat sommige gebruikers tweets een dislike geven. Dat klinkt onnodig negatief, maar is eigenlijk iets dat meer apps nodig hebben.

Lees verder na de advertentie.

Meer dislikes graag

Op sociale media kun je niet meer om de likes heen. Hoewel sommige platformen er minder focus op willen leggen (op Instagram kun je alle likes nu verbergen) komen we er niet meer vanaf. Het is te belangrijk voor mensen om leuk gevonden te worden en likes verzamelen is dan het meest tastbaar.

Op Videoland kijk je nu zelfs naar de serie Like Me I’m Famous. In deze Nederlandse show moet een groepje influencers, wiens hele leven draait om de likes, opdrachten voldoen om likes van elkaar te verdienen. Maar ze kunnen ook dislikes aan elkaar uitdelen.

Dislikes zie je niet zo snel op YouTube, Facebook of Instagram. Logisch, omdat het een negatieve lading heeft. Mensen blijven niet op een negatief platform en klikken daar al helemaal niet op advertenties.

Dislike op Twitter

Toch is Twitter nu overstag. Enkele gebruikers (van de iOS-app en niet de Android-app helaas) testen een nieuwe dislikeknop op het platform. Hoewel Twitter zelf hard roept dat dit echt geen dislikeknop is, is dit wel gewoon zo. Je kunt een duimpje/pijltje omhoog of een hartje geven voor een like, en een duimpje/pijltje omlaag voor een dislike.

De twist is dat je deze dislikes alleen kunt geven op reacties van je eigen tweet. Tevens zien de schrijvers van deze reacties niet of jij een dislike hebt gegeven. Wat heb je er dan aan? Twitter zegt deze test uit te voeren om te zien wat voor reacties mensen graag zien, om daar vervolgens meer van te tonen.

De dislike klinkt dus negatiever dan het eigenlijk is. Sterker nog: alle sociale platformen zouden er goed aan doen om een eigen versie van de dislikeknop te bedenken.

Dislike op TikTok

Wat TikTok namelijk bijzonder slim doet, is dat de dislikeknop ingebouwd zit in de manier waarop je de app gebruikt. Je swipet door de video’s en met elke actie laat je zien of je de video leuk of niet leuk vindt.

Dat gaat heel subtiel en heb je mogelijk niet eens door. Laat je een video aan staan, dan telt dat al als een like. Laat je een reactie achter of deel je de video, dan telt dat als een super like. Zelfs nog voordat je de daadwerkelijke likeknop indrukt. Swipe je een video weg, dan telt dat als een dislike. Combineer dat met een sterk algoritme en je hebt iets dat gevaarlijk goed werkt.

Het zorgt er bij mij in ieder geval voor dat ik veel minder op YouTube, Facebook, Instagram en Twitter te vinden ben, maar vaak even in TikTok duik, omdat ik weet dat het een prettige ervaring is. Gezien de cijfers ben ik daar niet de enige in. Als de concurrentie van TikTok nog mee wil komen, moeten ze nodig nadenken over hoe hun eigen versie van de dislike eruit komt te zien.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.