Het jaar 2020 is al bizar qua tijdsgevoel, maar met Black Friday worden alle regels die we met elkaar hebben afgesproken over wat een dag is overhoop gegooid.

Is het nog steeds Black Friday?

Eén van de gevolgen van de coronacrisis en de verschillende maatregelen, is dat dit jaar bijzonder vreemd aanvoelt qua tijd. Na maanden in quarantaine voelt het nog steeds als maart. Maar tevens lijkt het alsof dit jaar vol ellende al jaren duurt. Gebeurtenissen uit januari voelen als een eeuwigheid geleden. Kun je de bosbranden in Australië nog herinneren?

Maar de tijdregels worden compleet uit het raam gegooid rond koopjesdag Black Friday. Of inmiddels is het meer een koopjesweek. Of maand? Al begin november stonden de eerste meldingen rond Black Friday klaar, en ik heb nu begin december niet eens door of het nou nog steeds Black Friday is of niet.

Singles

Terwijl Nederland zich zo krampachtig vast probeert te houden aan tradities, worden nieuwe tradities maar al te graag naar binnen gehaald. Zolang het maar met koopjes te maken heeft natuurlijk. Singles Day is één van de nieuwere trends. Op 11 november worden in China mensen gevierd die niet in een relatie zitten, vanwege de eentjes in de datum 11-11. Chinese winkels zoals Alibaba speelden daarop in met kortingen en nu mogen we in Nederland ook genieten van maar liefst elf procent korting op producten.

Met half november Singles Day, eind november Black Friday en dan de maandag erna Cyber Monday, wordt november langzaamaan één grote koopjesmaand, terwijl dat traditioneel juist in december was door Sinterklaas en kerst. Nu zijn we in de val gelokt met twee maanden lang geld uitgeven.

Vroeger was ik altijd wel een beetje jaloers op Black Friday in de Verenigde Staten. De dag na Thanksgiving, terwijl iedereen nog vol zit met kalkoen en cranberrysaus uit blik, gaat men shoppen als de start van het kerstseizoen. Dat wordt gedaan met ongelooflijke kortingen. Mensen gaan met elkaar op de vuist om net die ene televisie met een bizar lage prijs te pakken te krijgen, of trekken aan elkaars haar voor een jurk.

Pandemie

In Nederland kwam ik vooral met Black Friday in aanraking door digitale gamewinkels, zoals Steam. Die hebben vaak wereldwijde sales, waardoor ook wij hier een beetje konden meegenieten van bizarre kortingen. Inmiddels doet iedereen in Nederland mee.

Nederlanders lijken massaal vergeten te zijn dat er een pandemie heerst, omdat er koopjes te scoren waren. Horden mensen gingen koortsachtig op zoek naar aanbiedingen, net dagen voordat de mondkapjesplicht in ging.

Nu snap ik dat dit jaar ook wel weer. We konden niet op vakantie, vaak niet naar het pretpark en niet uit eten. Dan wil je jezelf en je gezin toch op een andere manier iets leuks geven. En als dat dan met korting kan, is het helemaal mooi meegenomen.

Die kortingen zijn in Nederland echter zelden zo sterk als die knallers in de Verenigde Staten. Hier gaan de tv’s niet weg met 90 procent korting, maar worden de prijzen vaak vlak van te voren nog even verhoogd om daarna te roepen dat er een sterke aanbieding is. Check dus altijd een vergelijker, want als we daar in blijven trappen begint Black Friday over een paar jaar al in augustus.

