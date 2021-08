Column: Kijk uit voor de onschuldig ogende Duolingo-uil

Ga je naar het buitenland, dan is er een grote kans dat je Duolingo weer hebt geïnstalleerd. Het onschuldig ogend uiltje van de app houdt je vervolgens stevig in zijn greep.

Op vakantie met de Duolingo-uil

Het gaat elke keer weer kriebelen als ik naar het buitenland ga: ik wil meer van de taal leren. Dan kom je tegenwoordig al snel uit bij Duolingo. De app is absoluut niet de beste of meest efficiënte manier om een taal te leren, maar wat mij betreft wel de meest toegankelijke.

Dit jaar wou ik wat meer Frans leren. Helaas tevergeefs, omdat het coronavirus roet in het eten gooit. Toch ben ik aardig ver gekomen. Maar toen ik de app weer downloadde, kwam er ik er achter dat ik al sinds 2015 een account heb.

Ik heb Japans, Duits en Frans een poging gegeven en ik kan niet zeggen dat ik er echt wat mee opgeschoten ben. Toch blijf ik maar terugkomen en dat is niet voor niets.

Gamificatie

Duolingo maakt namelijk enorm slim gebruik van gamificatie. Door elementen uit de game-industrie te plukken, worden gebruikers gemotiveerd om door te blijven gaan. Je moet namelijk wel je dagelijkse streak volhouden. Je moet kronen verdienen en het kleurtje van je lessen veranderen in goud.

Je wil ook de achievements halen om juwelen te verdienen. En je moet natuurlijk meer ervaringspunten krijgen dan je vrienden of alle andere gebruikers, om zo omhoog te gaan in klassement. Waarom? Geen flauw idee, maar je wil het. Zeker als je daarvoor nog maar twee lessen hoeft te doen. Ok, nog drie. Nee, vier.

Alles om je ervan te weerhouden bewust te worden dat je eigenlijk niet zoveel leert als je denkt. Duolingo is zo ontworpen dat je dingen onthoudt zodra je er elke dag mee bezig blijft, maar als je stopt blijft er weinig hangen.

Lukt het je niet om de app dagelijks te openen, dan heeft Duolingo nog een geheim wapen: de uil. Het groene uiltje is niet alleen een herkenbare mascotte voor de populaire taalleer-app, maar ook een emotioneel manipulatieve zak.

Huiluil

Sinds 2019 is de uil expressief gemaakt via emoties, zodat gebruikers zich meer aan de app gaan hechten. Vergeet je een dag te leren? Dan wordt het uiltje verdrietig. Heb je Duolingo al een week niet geopend? Dan krijg je een e-mail met een jankende uil. Als een Tamagotchi wordt het uiltje pas weer vrolijk als je aandacht geeft.

Het ergste is nog wel dat dit succesvol is. Ik ben mij bewust van alle trucs die Duolingo uitvoert om mij de applicatie langer te laten gebruiken en dat werkt.

De afgelopen periode heb ik zelfs twee weken gratis Duolingo Premium geprobeerd. Als ik de app nu open, zit de Duolingo-uil beteuterd op de grond met tranen in zijn ogen. Hij waarschuwt mij dat ik het exclusieve app-icoon van Duolingo Plus ga verliezen, maar zonder reis naar Frankrijk verdwijnt ook mijn motivatie. Je suis désolé, uil.

