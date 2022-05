Column: Eetstoornissen vermomd als fitness op TikTok

Op TikTok word je zo een eetstoornis ingesleurd, sneller dan bij elk ander sociaal medium. Vaak vermomd als gezondheid en fitness.

Eetstoornis vermomd als fitness

Het algoritme van TikTok werkt zo: als je ook maar ergens een beetje interesse in toont, kom je automatisch in een nieuw deel van de app terecht vol filmpjes over dat onderwerp. Ik houd mijzelf de laatste tijd wat extra bezig met fitness en voeding, dus bleef ik wat meer haken bij mensen die sportoefeningen lieten zien en hen die informatie delen over gezonde voeding.

‘Experts’ struikelen over elkaar heen met informatie over wat gezond sporten en gezond eten is. Opvallend is dat je op TikTok en andere plekken al snel terecht komt bij tips over gewichtsverlies. Dat is voor de meeste mensen namelijk dé reden om te sporten. Niet gezonder worden of fitter zijn, maar vooral dat buikje kwijtraken.

Fitnessinfluencers maken daar gebruik van. Bij veel van deze ‘experts’ is mooier eruit zien namelijk belangrijker dan gezonder worden. Alles draait om de looks en omdat zij er strak uitzien zullen hun snelle tips wel werken.

Kip, broccoli en rijst

Als je jouw lichaam wil veranderen is dat je goed recht en meer bewegen is altijd positief, maar het kan ongemerkt een ongezonde kant op gaan. Bijvoorbeeld: een geliefde maaltijd onder sporters is kip, broccoli en rijst. Dat is gezond en heeft relatief weinig calorieën en veel eiwitten. In video’s is te zien hoe deze fitnessliefbbers dit maal voor de hele week maken en hoe jij dat ook kan doen. Maar als iemand je iets anders dan een gevarieerd dieet aanpraat, is dat een red flag.

Recentelijk kwam ik een video tegen van iemand die stelde dat als je honger hebt, je wat kippoeder moet nemen. Mogelijk vraagt je lichaam gewoon om wat zout. Dit vertelde hij terwijl hij bijna flauwviel omdat hij zijn buikspieren keihard aan het aanspannen was.

Dit soort mensen hebben een extreem verontrustende relatie met voedsel en hun lichaam. Zoals dat je moet sporten om je voedsel te verdienen, of dat jij je schuldig moet voelen als je eens wat lekkers eet. Waar die mensen goed in zijn, is caloriearm eten en extreem veel sporten. Dat is niet hetzelfde als gezond zijn.

Bestrijden van eetstoornissen

Er zijn gelukkig ook fitnessinfluencers op TikTok en andere sociale media die sport behandelen als iets om fitter mee te worden en plezier mee te hebben, en je geen schuldgevoel geven rond het eten van voedsel. Het is voor hen echter heel moeilijk om in de algoritmes op te vallen.

TikTok is gelukkig druk bezig met het bestrijden van video’s die eetstoornissen promoten. Het bedrijf liet recentelijk in een persbericht weten dat er met deskundigen, onderzoekers en artsen over dit thema wordt gepraat. TikTok wil onder andere meer symptomen van een eetstoornis herkennen, zoals overmatig sporten.

Maar TikTok stelt ook: “Dit gebied is zeer genuanceerd en het is lastig om consequent alles goed te doen.” Het is ook heel lastig, juist omdat deze informatie vaak wordt gepresenteerd als gezondheid. Daarom is oplettendheid als consument van deze content super belangrijk.

