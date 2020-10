Mijn huis begint eindelijk wat slimmer te worden, maar dat gaat niet zonder horten en stoten.

Een eigenwijs slim huis

Deze maand staat Android Planet in het teken van het slimme huis. Niet zolang geleden heb ik mijn eerste huis gekocht. Het klussen is nog steeds aan de gang, maar er is ook steeds meer af. Zo is mijn kantoortje vorige week eindelijk afgerond, zodat geen lockdown mij meer tegenhoudt. Daarnaast begin ik nu serieus werk te maken van het slim maken van mijn huis.

Dat gaat niet zonder horten en stoten. Een slim huis klinkt vaak alsof het hele leven vanzelf gaat. Alsof je nooit meer hoeft om te kijken naar dingen als lichtknopjes, thermostaten en die wiebelige stokjes die naast een gordijn hangen zodat de gordijnen niet vies worden als je ze telkens met je handen vastpakt.

Maar in de realiteit ben je best veel aan het kloten, omdat het allemaal net niet helemaal werkt. Dat je wifi het na het installeren van nieuwe apparaten plots lijkt op te geven, dat je accounts nodig hebt om diensten aan elkaar te verbinden en die niet meer werken, of dat het scherm van je thermostaat niet meer werkt. Tenminste, dat kan toch niet alleen aan mij liggen?

Nest Audio

Afgelopen weekend was het helemaal lastig. Ik heb drie van die nieuwe Nest Audio-speakers aangeschaft. Ik had al twee Google Mini-speakers en wilde dolgraag muziek door het hele huis afspelen. Dan zijn de nieuwe speakers van Google gewoonweg de meest logische optie. Het werkt op dezelfde manier als ik al gewend bent, met veel betere geluidskwaliteit en een relatief laag prijskaartje.

Nu heb ik twee speakers in de woonkamer, een speaker in mijn kantoortje en de mini’s zijn boven geplaatst. Perfect voor muziek overal. Mijn vriend is enigszins sceptisch als het gaat om een meeluisterende Google en het nut van een spraakassistent, dus mijn plan was om indruk te maken met muziekjes door het huis op die mooie nieuwe speakers.

Het werkte voor geen meter. Spotify wilde niet verbinden met de speakers, de muziek stopte zomaar of hetzelfde nummer begon weer. De Google Assistent zei dat ze het allemaal niet meer trok en zelfs de Spotify-app begon willekeurig liedjes te skippen. Alsof mijn account was gehackt. Ik heb de speakers opnieuw geïnstalleerd, instellingen in m’n router veranderd en zelfs mijn smartphone en router opnieuw opgestart. Totdat ik eens op Allestoringen.nl keek. Spotify had een storing.

Router opnieuw opstarten

Hoe slimmer je huis wordt, hoe meer afhankelijk je bent dat schermpjes werken en er geen storingen zijn. Als je huis plots eigenwijs reageert, moet je heel wat geduld opbrengen om het weer te fixen, of te wachten tot een dienst met een storing er wat aan doet.

Maar ik wil jullie met iets anders achterlaten, waar ik niet eerder bij stil stond. Namelijk wat deze apparaten kunnen betekenen voor toegankelijkheid. Eerder deze maand heb ik verschillende interviews gehouden voor een artikel over smartphonegebruik met een beperking. Een van de geïnterviewden met een visuele beperking kon het schermpje van haar oven niet meer lezen, maar omdat ze nu een slimme oven heeft met een app kan ze gewoon weer koken.

Dan gaat het niet meer om de luxe en handigheid waar ik mee bezig ben, of waar anderen die het niet hoeven hun neus voor ophalen. Een slim huis kan het leven van mensen met een beperking oneindig veel prettiger maken. Maar dan is het wel belangrijker dan ooit dat het gewoon werkt.

