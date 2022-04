Column: Elon Musk gaat Twitter niet verbeteren

In een opvallende zet heeft Elon Musk een riant deel van de aandelen van Twitter gekocht en een bod gedaan op het hele platform. Wat betekent dit voor Twitter? Waarschijnlijk niet veel goeds.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Elon Musk en Twitter: een rampscenario

Twitter is de weg een beetje kwijt. Mede-oprichter en ceo Jack Dorsey is opgestapt na jaren van drama. Denk aan misinformatie rond het coronavirus, het presidentschap van Donald Trump en hoe Trump later is verwijderd van het platform. Maar ook hoe Twitter constant achter de feiten aanloopt bij het beschermen van zijn gebruikers.

Updates vallen ook niet in goede aarde. Recentelijk rolde Twitter een nieuwe functie uit, waardoor iedereen een tijdlijn kreeg die gebaseerd was op een algoritme. De chronologische tijdlijn was verstopt in een aparte tab. Gebruikers waren woest, want de meeste mensen willen gewoon de nieuwste tweets eerst zien. Zeker in tijden van groots wereldnieuws. Daarom heeft Twitter dagen later de nieuwe functie weer teruggedraaid.

Verwacht de komende periode alleen maar meer rare updates voor Twitter, want Elon Musk bemoeit zich ermee. De ondernemer heeft nu 9,2 procent van Twitters aandelen in handen, waarmee hij de grootste aandeelhouder van het bedrijf is. Maar dat is niet genoeg, want Musk heeft ook een bod gedaan om heel Twitter te kopen.

Tweets bewerken

Eén van de dingen die Elon Musk graag wil is de mogelijkheid om een tweet te bewerken. Op 1 april plaatste Twitter een grap dat er een editfunctie zou komen. Enkele dagen later publiceerde Elon Musk een poll op zijn profiel, met de vraag of men een editknop wil. Bijna driekwart van de stemmers reageerde positief. Twitter kondigde toen aan inderdaad aan een bewerkoptie te werken.

Daarnaast stelde Musk recentelijk dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is. In een poll vroeg hij eind maart of Twitter zich aan dit principe houdt. Zeventig procent van zijn volgers stemde op ‘nee’. Musk waarschuwde toen: ‘De gevolgen van deze poll zullen belangrijk zijn. Stem voorzichtig’.

Musk doelt hiermee waarschijnlijk op het aantal mensen dat wordt geband van Twitter. Vaak in de conservatieve hoek. Musk wordt vanuit deze hoek opgeroepen om Donald Trump weer toe te laten op het platform. Zeker nu Trumps eigen platform Truth Social is geflopt, zal hij dolgraag zijn ellende weer op Twitter willen plaatsen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vrijheid van meningsuiting

Het zijn een paar voorbeelden van ideeën die Twitter niet beter zullen maken. De mogelijkheid om tweets te bewerken kan desastreuze gevolgen hebben. En vrijheid van meningsuiting betekent in dit geval waarschijnlijk dat iedereen zomaar misinformatie en haat mag verspreiden zonder gevolgen. Gebruikers zoals ik houden nu hun hart vast, omdat we niet willen dat Twitter wordt verpest.

Musk is dol op Twitter, dat is wel duidelijk. Veel van zijn tweets komen niet verder dan memes en grapjes met de nummers 69 of 420, maar met 81 miljoen volgers heeft het een doelgroep.

Voor de rijkste man op aarde is Twitter echter vooral een hebbeding waar hij straks mee kan doen wat hij wil. Verpest hij de boel? Dat zal hem niets uitmaken, want dan stapt hij wel naar het volgende hebbeding.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.