Het was de week van de stemmen. Stemmen die mis liepen bij Eurovisie en een nieuwe stem die TikTok beheerst.

Stemmen

Vorige week heb ik voor het eerst in mijn leven gestemd tijdens het Eurovisie Songfestival. Het zal niemand verbazen dat ik graag kijk, maar nog niet eerder heb ik de behoefte gehad geld uit te geven om een van de artiesten te steunen. Dat komt allemaal door Barbara Pravi en haar liedje Voilà.

Ik had de app al gedownload om te zien wat Eurovisie er dit jaar mee zou doen. Met onder andere een ingebouwde applausfunctie, omdat het lang onduidelijk was of er publiek bij de show aanwezig kon zijn. Het publiek was er gelukkig wel, alsof we weer terug waren in een tijd voor corona.

Het digitale geklap moest vervolgens worden gemixt met de echte mensen. Hoe vaker men met z’n allen op de knop drukte, hoe luider de mix. In de praktijk hoorde je daar natuurlijk helemaal niets van.

Geen stem

Maar dat is niet erg. Minder geslaagd is dat mijn stem ook niet te horen was. Ik stemde via de app en kreeg zelfs nog een korte video van Barbara als beloning, waarin ze haar liedje zong met een andere tekst: ‘merci, merci!’. Toen ik de volgende dag mijn toestel weer pakte zag ik tussen de Flubot-tekstberichten: ‘Je kunt geen gebruik maken van de dienst omdat je nummer hiervoor is geblokkeerd’. Shit, door mij heeft Frankrijk niet gewonnen.

Vervolgens bleken talloze andere Nederlandse stemmers soortgelijke problemen te hebben. Die kregen een reactie dat hun stem niet meer meetelde, omdat de tijd om was. Terwijl ze duidelijk binnen de tijd hun tekstberichtje hadden gestuurd. Het gaat waarschijnlijk om een storing, waardoor de stemmen inderdaad niet zijn doorgekomen en niet hebben meegeteld. De invloed van deze stemmen zal klein zijn, maar het voelt toch lullig.

Tekst naar stem

Een stem die een grotere invloed heeft, maar van compleet andere orde is, vind je nu op TikTok. De dienst heeft een extreem populaire text to speech-optie. Het idee is dat je met deze functie een verhaal kunt vertellen zonder je eigen stem te gebruiken. Dat spreekt zoveel mensen aan, dat deze voiceover dé stem van TikTok werd. Voor mijn gevoel bestond zeker de helft van alle video’s op de dienst uit die ene stem.

Die stem blijkt een naam te hebben: Bev Standing. Bev is een stemactrice, die ooit voor The Chinese Institute of Acoustics 10.000 zinnen heeft opgenomen. Daar heeft ze niets meer van gehoord, totdat vrienden plots TikTok-video’s stuurde waarin Bev de vreemdste dingen zei. Aangezien Bev bang was dat dit haar werk negatief zou beïnvloeden, heeft ze TikTok aangeklaagd.

Je zou denken dat een enkele stem tegenover Chinese gigant TikTok niets uit zou maken, maar deze week heeft text to speech een nieuwe stem gekregen. De prettige stem van Bev is vervangen met een stem die zo uit de vervelende Grammarly-reclame lijkt te komen. Je weet wel: “Writing is not that easy, but Grammerly can help. This sentence is grammatically correct, but it’s wordy and hard to read.” enzovoort.

Het is bizar hoe de complete vibe van TikTok door één stem kan veranderen. Dan kan ik ook wel geloven dat een groepje Nederlandse stemmen het verschil bij Eurovisie had kunnen maken.

