Column: Als de Facebook-storing jouw leven heeft verstoord, dan heb je een probleem

Maandagavond waren Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus zes uur lang niet bereikbaar. Hoe erg beïnvloedt dat jouw leven?

Lees verder na de advertentie.

Hoe erg stoort Facebook jouw leven

Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus waren afgelopen maandag allemaal onbereikbaar. Zo’n storing gebeurt wel vaker, maar dan is het na maximaal een kwartiertje wel opgelost. Niet deze keer. Maar liefst zes uur lang bleven de apps onbereikbaar, omdat ook de interne communicatiemiddelen van Facebook plat lagen en zelfs de toegangspasjes tot de servers niet meer werkten.

Als deze gebeurtenis iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe afhankelijk een groot deel van de bevolking tegenwoordig is van een enkel platform en dat is zorgwekkend. Niet alleen omdat Facebook daarmee te veel macht heeft, maar ook omdat teveel mensen niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten als ze plots niet meer kunnen scrollen op Insta, of kunnen chatten op WhatsApp.

Twitteren

Aangezien ik die avond voor mijn werk de storing in de gaten moest houden, zat ik vooral op Twitter. Daar had men de grootste lol. Facebook moest opeens zijn grote concurrent gebruiken om met zijn gebruikers te communiceren over wat er aan de hand was. Het kleine moment van pure vreugde toen het er even op leek dat heel Facebook van het internet was verwijderd, zal blijven als een van de lichtpuntjes van het jaar.

Maar het duurde niet lang tot ook Twitter kuren kreeg door door de hoge druk. Snapchat werd tijdens de storing maar liefst 23 procent meer gebruikt dan normaal en Telegram kreeg er 70 miljoen extra gebruikers bij. Het aantal gebruikers op TikTok bleef opvallend genoeg grotendeels gelijk, maar dat is logisch. Veel TikTok-gebruikers zitten niet meer op Facebook en veel Facebook-gebruikers voelen zich te oud voor TikTok.

Wel laat dit zien dat we voornamelijk met elkaar in contact willen blijven. WhatsApp of Facebook is voor velen dé manier om te blijven praten met vrienden of familie. Als dat wegvalt, kan het plots heel eenzaam aanvoelen.

Beetje verslaafd?

Maar er is meer aan de hand als je het lastig hebt gehad tijdens die zes uren, en als je snel op zoek ging naar een andere app om te gebruiken. Misschien ben je wel een beetje verslaafd. Schrijver Simon Sinek gaf in 2017 een speech over millennials die inmiddels bijna 13 miljoen keer is bekeken. Ik zag ‘m afgelopen week pas voor het eerst door een filmpje op TikTok, maar het sprak mij direct aan.

Hij waarschuwde toen al voor de inbalans: “Als je aan het eten bent met vrienden en en je stuurt een tekstbericht naar iemand anders, dan is dat een probleem. Dat is een verslaving.” en “Als je wakker wordt en je telefoon checkt voordat je goedemorgen zegt tegen jouw vriendin, vriend of echtgenoot, dan heb je een verslaving.”

We zijn gewend om de hele dag door met met iedereen in verbinding te staan en daardoor hebben we zelfs minder focus voor de mensen in onze omgeving. Als de connectie met al die andere vrienden vervolgens wegvalt, raken we een beetje in paniek. Gun Facebook die macht over jou niet. Praat met je partner, lees een boek of kijk een serie op Netflix. Squid Game schijnt heel aardig te zijn.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.