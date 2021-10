Column: Fietsen? Ook daar is een app voor

Voor alles is er een app. Een bezoekje aan Rotterdam heeft mijn ogen geopend voor de potentie van fietsen via een app.

Fietsen via een app

Ik woon in de Achterhoek en qua nieuwe tech loopt men hier wat achter. Ik kan bijvoorbeeld geen Uber bestellen of mijn boodschappen laten bezorgen via Gorillas. Zelfs betalen via een wearable bij de lokale boerenwinkel kan nog op verbazing rekenen.

Toen ik onlangs enkele daagjes in Rotterdam was, waren de mogelijkheden eindeloos. Het is door het overweldigende aanbod op Thuisbezorgd onmogelijk om nog een keuze te maken en je struikelt bijna over de deelscooters die je met een app kunt oppikken. Maar het meest enthousiast ben ik over iets heel Nederlands: de fiets.

Door de hele stad heen zijn oranje fietsen van Donkey Republic (niet gesponsord) te vinden. Er zijn ook andere aanbieders van fietsen in de stad, zoals Lime Jump en Viamoo, maar het aanbod van de oranje ezel was in Rotterdam moeilijk te overtreffen. Het zijn doodnormale fietsen die je oppikt met een app.

Rijden op Peggy

Je kijkt in de app waar de dichtstbijzijnde fiets is geplaatst. In het centrum van Rotterdam staat er op praktisch elke straathoek wel een paar. Al deze fietsen hebben een eigen naam. Zo heb ik bijvoorbeeld een stuk op Peggy gereden en later op Uranus. Je ontgrendelt het slot met de app en je gaat fietsen. Als je klaar bent zoek je het dichtstbijzijnde inleverpunt (weer praktisch op elke straathoek), doe je het slot dicht en sluit je jouw sessie af.

Hoewel ik rap afdalend van de Erasmusbrug mij wel even zorgen maakte over de remmen van een fiets die ik nog maar een paar minuten kende, ging het allemaal uitstekend. Met Peggy tussen m’n benen was er niets aan de hand. En een enkel ritje kostte maar 1,70 euro.

Zo’n concept past natuurlijk uitstekend in een fietsland als Nederland en vooral in drukke steden, waar niet iedereen een eigen fiets heeft of men (zoals ik) alleen even op bezoek komt. Maar ik denk dat de deelfiets op veel meer plekken een succes kan zijn. En dan bedoel ik niet een OV-fiets, waarbij je maar liefst 10 euro moet betalen als je ‘m inlevert op een andere plek dan dat je ‘m ophaalt.

Ouderwets

Op dit moment zijn er alleen oranje fietsen in Rotterdam, Utrecht en Den Haag te vinden. Ook staan er wat verdwaalde fietsen bij Hoek van Holland, vermoedelijk van mensen die geen energie meer hadden om terug te fietsen.

De fiets voelt wat saai en ouderwets vergeleken met deelscooters of de deelsteps (die in Nederland helaas nog niet zijn toegestaan), maar het past veel beter bij de stad. Deelscooters staan al snel in de weg. Ze zijn lomp, worden op de stoep neergezet en vervolgens kunnen mensen met een rolstoel er niet meer langs.

Het grote voordeel van deelfietsen is dat de fietsenstallingen al bestaan en elke fietsenstalling kan een inleverpunt worden. Daarom hoop ik vurig op de groei van de deelfiets in plaats van de deelscooter. Het is wat minder sexy, maar als het ergens kan is het wel in Nederland.

