Column: Met deze app heb je binnen 2 weken zichtbare buikspieren!

Apps beloven veel, zolang je maar betaalt. Maar ben je te sceptisch, dan mis je mogelijk apps die je leven kunnen veranderen.

Ik had het fout met Freeletics

Als commerciële bedrijven ergens goed in zijn, dan is het wel je slecht laten voelen over jezelf. Je had nergens last van, maar plots wordt er een behoefte creëert in een product en zonder dat product ben jij niet de beste versie van jezelf. Je bent niet zoals die persoon in de reclame, met het strakke lichaam, de mooie auto of de vele vrienden.

Daarom had ik geen vertrouwen in sport-apps zoals Freeletics. Op Instagram duwt de app regelmatig gespierde mannen in mijn feed, om bij mij de behoefte te creëren om zelf zo’n lichaam te hebben. En als je dan de app downloadt, blijkt dat je een abonnement moet betalen.

Alles schreeuwde ‘scam’, dus ik verwijderde de app weer. Dat was vier jaar geleden. Inmiddels ben ik wat meer met sport bezig. Ik heb bijvoorbeeld de Nintendo Switch-game Ring Fit Adventure, waarin je fitnessoefeningen moet doen om vijanden te verslaan, uitgespeeld. Dat smaakte naar meer.

Buikspieren

Aangezien naar een sportschool gaan niets voor mij is, zocht ik mijn heil toch maar bij apps. Uiteindelijk kwam ik toch weer terecht bij Freeletics. Er moet toch een reden zijn dat de app in de Play Store zo’n hoge rating heeft?

Freeletics heeft een misleidende naam. In dit geval staat ‘free’ voor dat je overal kunt sporten, ook zonder hulpmiddelen. Ook heeft de app wat mij betreft een misleidend imago. Alsof je na het downloaden binnen twee weken al zichtbare buikspieren hebt.

Als je die ideeën even opzij zet, zit er eigenlijk een bijzonder competente app achter. Via kunstmatige intelligentie krijg je op de dagen dat je wil trainen een heel programma voorgeschoteld, met een warming up, cardio, krachtoefeningen en cooling down. Elke keer geef je aan hoe het voor je was, waarna de volgende sessies worden aangepast. Ook kun je hulpmiddelen zoals gewichten toevoegen en weer verwijderen.

Voeg daar duidelijke instructievideo’s aan toe voor elke oefening en persoonlijke records die je kunt verbreken, en je hebt een app die in ieder geval mij weet te motiveren om zeker drie keer in de week helemaal stuk te gaan. En dat ook nog eens vol te houden. Wellicht helpt het een beetje dat de Fitbit om mijn arm exact laat weten wanneer ik in een vetverbrandingzone zit.

Gezonder

Zie ik er straks zo uit als één van de modellen in de reclame? Dat lijkt mij sterk, maar ik voel mij na een paar maanden absoluut gezonder, fitter en sterker. Als je start met de app is het mogelijk om een doel in te vullen. Bij mij stond gezondheid bovenaan, dus het voelt nu al geslaagd.

Het is altijd goed om applicaties te wantrouwen die veel beloven, maar waar je eerst geld voor moet neerleggen. Maar dit heeft mij geleerd dat je apps soms toch een kans moet geven. Wie weet verandert het je leven.

