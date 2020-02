Column: Game over voor de ‘games van de maand’

De afgelopen jaren hebben we elke maand vijf toffe Android-games uit de Play Store geplukt, maar nu houden we daarmee op. Dit is waarom.

Games op Android: game over voor rubriek

Ik houd zielsveel van games. Voor mij zijn games zelfs het beste medium om verhalen te vertellen. Er is zoveel mogelijk in bijvoorbeeld het perspectief en de eindeloze vormen van interactie. Toen ik jaren terug aan de slag ging bij Android Planet duurde het daarom niet lang tot ik een gamerubriek had opgezet.

Sindsdien kies ik elke maand vijf games uit de Play Store die de moeite waard zijn, maar nu houden we daarmee op. Mijn liefde voor games is niet veranderd. Hoewel ik inmiddels helaas veel minder tijd heb om ze te spelen, blijft het mijn favoriete medium. Maar met games op Android gaat het niet zo goed meer.

iPhones

Ik wissel nog wel eens van type smartphone. De enige keer een Android en de andere keer (niet schrikken) een iPhone. Vroeger was een iPhone een must als games belangrijk voor je waren. Veel games kwamen niet eens op Android uit, of pas maanden later.

Dat is logisch. Hoewel er tegenwoordig steeds meer verschillende modellen iPhones verschijnen, waren de telefoons van Apple vroeger nog overzichtelijk. Als gamemaker wist je precies hoe je game zou draaien, qua schermformaat, op welke processor en met hoeveel werkgeheugen. Android daarentegen is een wildgroei aan schermformaten en verschillende hardware. Dat kost een hoop werk.

Toen was er een tijd waarin het steeds beter ging. Gamemakers hadden door dat er wat te halen viel bij Android, omdat dit besturingssysteem natuurlijk veel meer gebruikers heeft. Games kwamen vaak gelijktijdig uit, of met kleine vertraging. Android werd op deze manier een tof platform voor gamers. Met relatief goedkope smartphones en een enorme bibliotheek in de Play Store, hoef je jezelf nooit te vervelen.

Streamen

Inmiddels ziet het landschap er toch weer anders uit. Android wordt steeds vaker genegeerd bij het releasen van games, of de games komen veel later pas uit. In een rubriek waarin we de topgames van de maand uitzoeken, is het soms echt zoeken geblazen. Er zijn maanden waarin vijf games zelfs teveel is.

Dat is ook terug te zien in de hoeveelheid mensen die geïnteresseerd zijn in de rubriek. Vermoedelijk is het merendeel tevreden met simpele, verslavende spelletjes in de categorie Candy Crush, in plaats van de kwaliteitsgames waar wij zo blij van worden.

Met streamingdiensten als Stadia en GeForce Now worden Android-games wellicht ook iets minder relevant. Al zit de kracht van de meeste smartphonegames in het feit dat je die even op kunt starten, een stukje kunt spelen en daarna weer sluit. Zo makkelijk werken die streamingdiensten nog niet.

Uiteraard blijf je op Android Planet lezen over nieuwe topgames die je echt niet mag missen, maar voor de rubriek is het game over. Bedankt voor het lezen!

