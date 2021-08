Column: Ik word elke dag gebeld vanuit Engeland

Word je ook elke dag gebeld vanuit Engeland door scammers? Daar is helaas weinig tegen te doen. Gelukkig staan de mensen voor mijn deur gewoon op video.

Gebeld vanuit Engeland

Praktisch elke dag word ik gebeld vanuit de andere kant van de Noordzee. Alleen al de afgelopen week uit Rotherham, Bristol, Glossop, Grimsby, Chichester en Carmarthen. Ik heb nog niet opgenomen, want het zijn altijd scammers.

Als ik opneem hoor ik waarschijnlijk iemand van Microsoft, die heeft gezien dat er malware op mijn computer staat. Gelukkig kan die persoon helpen, maar dan moet ik wel precies doen wat hij zegt. Vervolgens probeert de scammer persoonlijke data te ontfutselen, of krijgt diegene toegang tot de pc om er malware op te installeren.

Blokkeren heeft geen zin, want ze bellen elke keer met een ander nummer. Ik kan eventueel alle telefoonnummers die niet in mijn contactlijst staan blokkeren, maar dat is natuurlijk niet praktisch.

Goededoelengast

Over lastig vallen gesproken. Toen ik afgelopen week ‘s avonds een rondje met de hond wilde lopen, werd er aangebeld net toen ik mijn veters aan het strikken was. Ik herkende direct wie er voor de deur stond. Niet omdat ik deze jongen zelf kende, maar ik ken zijn type. Zo’n nep vrolijke goededoelengast.

Vroeger kwam ik ze vooral op straat tegen, deze goededoelengasten en goededoelenmeiden. Zoals bij stations, toen ik voor mijn studie dagelijks anderhalf uur heen en terug moest reizen. Toen ben ik zelfs tweemaal in de val gelopen en is er vijftien jaar lang elke maand geld van m’n rekening afgeschreven. Later leerde ik dat een glimlach en een “nee bedankt!” ook effectief is.

Toen ik de deur open deed en het goede doel al op het jasje van de jongen zag staan, wist ik dat het geen nut had om met het toneelstukje mee te gaan. Hij zei dat hij het kort zou houden toen ik vertelde dat ik net met de hond naar buiten wilde. Ik bedankte hem, zei dat ik geen interesse had en deed de deur weer dicht.

Vriendelijkheid

Toen ik weer aan mijn veters sjorde, hoorde ik de jongen nog wat zeggen. Hoorde ik dat nou goed? Ik opende de app van mijn slimme deurbel en keek de situatie nog eens terug. Na het sluiten van de deur, nadat de jongen nog sarcastisch “’bedankt voor uw vriendelijkheid” zei, noemde de goededoelengast mij een kankerlijer.

Schelden met deze ziekte vind ik sowieso al walgelijk, maar als je dat doet terwijl je werkt voor een organisatie die wensen vervult van doodzieke kinderen, ben je een bijzonder mens.

Ik doe mijn best om altijd vriendelijk te blijven, maar dat betekent niet dat ik je mijn tijd verschuldigd ben. Ik weet precies wat je gaat zeggen als je voor de deur staat met je jasje en je folder, of als je belt met een onbekend nummer vanuit Rotterdam of Maastricht en je net doet alsof ik teveel betaal voor mijn energie. En al helemaal als je belt uit Engeland. Laten we niet doen alsof ik in deze situaties degene bent die onbeschoft is.

