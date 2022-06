Column: Open komende vakantie eens de Geocaching-app

Als je deze zomer op vakantie gaat en je weet even niet waar je heen moet: open de Geocaching-app en wie weet waar je terecht komt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geocaching op vakantie

Vele jaren geleden zijn er in Ierland massaal stenen op elkaar gestapeld om de bizarre hoeveelheid schapen in het land tegen te houden. Die muren staan er nog steeds. Over zo’n muurtje moest ik afgelopen vakantie heen klimmen volgens de app op mijn smartphone. Ik kon nog net het prikkeldraad vermijden en belandde in een veld met gras dat tot mijn middel kwam.

Het doel was de ruïne van een toren in het midden van dat veld. Hoe dichterbij ik kwam, hoe groter het gebouw leek. Toch was niet enkel het formaat dat indruk maakte, want vlakbij de ingang waren geluiden te horen. Uit het duistere gat waar vroeger mogelijk een deur zat klonk iets wat ik niet beter kan beschrijven dan dierlijk. Volgens de app moet ik daar toch echt naar binnen.

Toen ik aarzelend een paar stappen in de toren zette, schoten bovenin de zwarte vogels heen en weer. Ze schrokken zit rot van een indringer in hun normaal zo rustige domein. Op de grond lagen een paar dode babyvogeltjes en verder dacht ik maar niet teveel na over wat er onder mijn schoenen kraakte. In de hoek van de toren zat een steen los en daarachter lag een kokertje. In dit kokertje zat een papiertje waar ik mijn naam op schreef. Vervolgens sloop ik weer weg, naar de uitgang, door het veld en over het muurtje.

Caches zoeken

Het voelt tegennatuurlijk: op een locatie waar je voor je gevoel niet mag komen bewijs achterlaten van dat je daar bent geweest. Maar zo werkt Geocaching.

Geocaching is een soort wereldwijde speurtocht. Via de app word je naar locaties geleid waar ‘caches’ liggen. Dat zijn vaak kleine kokertjes, maar soms ook flinke containers. Binnenin vind je onder andere een papiertje waar je jouw naam op schrijft. In de app geef je vervolgens aan dat je de cache gevonden hebt en de beheerder van de cache controleert dan of dat klopt.

Die caches zijn echt overal te vinden. Zelfs in Nederland zijn er tienduizenden caches verborgen. Het is een leuke hobby, omdat het actief zijn met speurwerk combineert en je het makkelijk samen met anderen kunt doen. Maar ik ben er nu vooral ook achter wat de app kan toevoegen als je op vakantie bent.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De mooiste locaties

Als je ergens heen gaat waar je nog nooit bent geweest, ga je waarschijnlijk de bekende locaties af. Terecht, want die wil je gewoon gezien hebben. Maar ik wil je aanraden om één dag van je volgende vakantie te reserveren om te gaan geocachen. Dat betekent er op uit gaan en kijken waar de stipjes op de kaart je brengen. Je wordt vaak naar de tofste plekken gestuurd.

Geocaches worden geplaatst door locals die de omgeving kennen. Die weten waar de mooie plekjes zijn met een goed uitzicht of iets anders unieks. Zo werd ik vorige maand in Ierland niet alleen naar de bijzondere toren in the middle of nowhere geleid, maar ook naar een sprookjesbos met deurtjes en raampjes in de bomen alsof de kabouters langs je voeten liepen. Op Tenerife eerder dit jaar zijn we naast een vulkaan de stenen opgeklauterd om een cache te vinden en hebben we uitzichten gezien die de meeste toeristen missen.

Ik probeer nu in elk land dat ik kom of bijzondere plaats waar ik overnacht, een cache te vinden. In de Geocaching-app verandert dat punt op de kaart dan in een smiley. Zo laat ik een spoor achter van reizen, ontdekkingen en herinneringen.

Meer columns

Elke week lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.