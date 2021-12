Column: Ga minder obsessief met je gezondheidsdata om

Ook mijn zus houdt zich bezig met de relatie tussen machines en mensen. Van haar nieuwste werk leren we minder obsessief naar onze gezondheidsdata te kijken.

Minder obsessief met gezondheidsdata

Mijn zus en ik zijn beide gefascineerd door de relatie tussen mens en machine, maar op een hele andere manier. Coralie was een van de vier genomineerden voor Prix de Rome 2021, de belangrijkste prijs voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar.

Daarvoor mocht ze een nieuw werk maken dat nu in het Stedelijk Museum te bewonderen is. Het resultaat is een kamer aan sensoren, kabels, speakers en uitvergrote delen van het hart gemaakt van keramiek. Drie mensen kunnen op een krukje plaatsnemen en een sensor aan hun oorlel hangen. Ze hebben allemaal een scherm voor zich waar vervolgens hun eigen hartslag en die van de andere participanten wordt getoond.

Dat voelt direct vreemd, want iedereen die een wearable draagt is gewend dat die informatie privé is. Jij kan normaal elk moment zien hoe hoog je eigen hartslag is, maar nu is dat publiekelijk. Voor de anderen die deelnemen, maar ook voor iedereen die langsloopt.

Speels

Maar daar blijft het niet bij. De veranderingen in de hartslagen van alle participanten zorgen voor geluiden. Zodra iemands hartslag zakt of juist stijgt, klinken er tonen, piepschuim, getik en meer. Het werk komt tot leven. Data die normaal zo koud op onze wearable of smartphone staan, vullen de ruimte.

Zodra er mensen plaatsnemen, in dit geval ikzelf en andere familie, trekt het werk vanzelf meer bezoekers aan. Men wordt niet alleen nieuwsgierig, maar ook speels. Mensen met een sensor proberen nieuwe geluiden te produceren. Ze springen om hun hartslag te verhogen of laten elkaar schrikken. Een lachsalvo resulteert in wilde geluiden wat weer op de lachspieren werkt.

Via onze smartphones, smartwatches en andere wearables wordt er constant data over onze gezondheid verzameld. Onze hartslag wordt de hele dag door bijgehouden en elke stap wordt geteld. Het is normaal geworden om onze lichamen steeds meer in koude cijfers gepresenteerd te zien.

Obsessief

Ik kan nu elke ochtend precies zien hoeveel uur ik heb geslapen. In plaats van dat ik bij mezelf te rade ga wat voor nacht het was, staat er op mijn smartphone een cijfer voor mijn nachtrust. Op een andere pagina zie ik onder andere mijn huidtemperatuur, zuurstofverzadiging en ademhalingen per minuut.

Het gevaar bestaat dat deze data een obsessie wordt. Dat je angst krijgt van elke kleine verandering, of dat je het slaapcijfer op je smartphone belangrijker gaat vinden dan het daadwerkelijke slapen. Er zijn mensen die met hun armen gaan wapperen om die 10.000 stappen maar te halen, want dat arbitraire getal wordt belangrijker dan daadwerkelijk een gezonde wandeling maken.

Mijn zus laat met haar werk zien hoe ongemakkelijk, maar ook fijn kan zijn om die controle wat los te laten. Wearables kunnen veel goeds doen voor onze gezondheid, maar wat we voelen moet altijd voorop staan.

