Column: Boeken verdienen beter dan de app Goodreads

Terwijl we de beste tools hebben voor soepele mediaconsumptie, blijven de mogelijkheden voor boeklezers behoorlijk beperkt. Boeken verdienen beter dan Goodreads.

Hoewel ik voornamelijk tv-series, podcasts en games consumeer, lees ik ook graag boeken. Het is alleen best lastig om nieuwe boeken te ontdekken die specifiek in mijn straatje passen. Ik ben gewend aan platformen zoals Spotify en Netflix, die via hun algoritmes precies weten wat ik hierna moet kijken of luisteren.

Voor boeken is er Goodreads, een netwerk voor boeklezers. Iedereen die graag boeken leest en online leeft, heeft een profiel op Goodreads. Daar delen ze welke boeken ze lezen en wat ze van die boeken vinden via een sterrenrating.

Amazon

Goodreads verzamelt dus een hoop data, maar daar gebeurt uiteindelijk weinig mee voor de gebruiker. Ik heb inmiddels bijna driehonderd boeken een sterrenrating gegeven in de app. Dan moet de dienst mij toch een volgend boek kunnen aanraden? Een beetje verstopt zitten wel wat tips, maar die lijken enkel gebaseerd op losse boeken die ik heb gelezen.

Goodreads is van Amazon en die winkel gebruikt de informatie alleen om zijn eigen winkel te verbeteren. Ik ben vast onderdeel van het probleem, omdat ik bijna al m’n boeken via Amazon lees. Ik heb een Kindle en koop mijn digitale boeken via de Amazon-website. Daarnaast heb ik een abonnement op Audible (ook van Amazon) voor het luisteren van audioboeken.

Het enige moment dat Amazon niets met mijn leeslijst te maken heeft, is als ik een papieren boek oppak. Dat gebeurt alleen veel te weinig, Zo’n boek ligt dan meestal maanden naast een stoel te wachten tot ik het weer eens aanraak. Om dan na enkele bladzijden toch weer afgeleid te worden door een scherm.

Reading Challenge

Een van de vreemdste onderdelen van Goodreads blijft de Reading Challenge. De app daagt je uit om meer te lezen via een uitdaging voor het volgende jaar, die je zelf bepaalt. Bijvoorbeeld dat je in 2021 twintig boeken wil lezen.

Waarom vindt iedereen het een goed idee om stress toe te voegen aan een activiteit die bedoeld is om te ontspannen? Alsof het eind van het jaar nog niet druk genoeg is, moet je ook nog eens haastig door je boeken racen. Haal je jouw compleet arbitraire doel niet, dan voel je je alleen maar slecht.

Het probleem van de app is natuurlijk niet deze uitdaging, maar dat Goodreads door de rol van Amazon te groot is geworden. Alternatieven krijgen geen kans meer en boeken verdienen beter.

Nederlandse jongeren lezen veel te weinig. Toen ik op school verplicht stoffige boeken moet lezen, duurde het daarna ook veel te lang tot ik weer voor mijn plezier ging lezen. Toen was de enige concurrentie nog de dvd en pc-games. Nu moeten boeken het opboksen tegen TikTok, YouTube en Fortnite op een schermpje die we altijd bij ons hebben. Met de boeken zelf is niets mis. Maar als Goodreads het beste is wat het internet te bieden heeft om lezen socialer en leuker te maken, dan zie ik het somber in.

